Bezos compra três apartamentos em Nova York por US$ 80 milhões

A gigante de vendas online Amazon decidiu não se estabelecer em Nova York, mas seu dono, Jeff Bezos, parece interessado em se instalar na cidade: está em processo de comprar três apartamentos adjacentes por cerca de 80 milhões de dólares.

De acordo com The Wall Street Journal, o homem mais rico do mundo concluirá na terça-feira a assinatura de contratos para a aquisição de uma cobertura de luxo em um prédio localizado na Quinta Avenida de Manhattan e de dois apartamentos localizados logo abaixo.

Caso decida unir os três imóveis, Bezos poderá desfrutar de uma área total de 1.600 metros quadrados, com doze quartos, a apenas algumas ruas do mítico Empire State Building e do famoso Flatiron Building.

Por mais de US$ 80 milhões, o preço está longe do que foi pago pelo apartamento mais caro de Nova York, vendido em janeiro por US$ 238 milhões a Ken Griffin, CEO do Citadel.

O multibilionário Bezos, de 55 anos, compra essas propriedades pouco tempo depois de a empresa que ele fundou, a Amazon, desistir - em fevereiro - da ideia de instalar sua nova sede em Nova York.