Comunicado do Business Wire :Schlumberger Limited

A Schlumberger Limited (NYSE:SLB) realizará uma teleconferência no dia 19 de julho de 2019 para discutir os resultados do segundo trimestre a ser encerrado em 30 de junho de 2019.

A teleconferência está programada para começar às 8h30 (horário da costa leste dos EUA) e um comunicado à imprensa referente aos resultados será divulgado às 7h (horário da costa leste dos EUA).

Para obter acesso à teleconferência, os ouvintes devem entrar em contato com o operador de teleconferências pelo telefone +1 (800) 288-8967 na América do Norte, ou +1 (612) 333-4911, para outras localidades, aproximadamente 10 minutos antes do início da conferência, e perguntar pela "Teleconferência sobre as receitas da Schlumberger" (Schlumberger Earnings Conference Call).

A teleconferência será transmitida pela internet simultaneamente em www.slb.com/irwebcast apenas com recurso de áudio. Os ouvintes deverão se conectar 15 minutos antes do início da conferência para testar seus navegadores e se inscrever para a transmissão via Internet. Encerrada a teleconferência, uma retransmissão estará disponível em www.slb.com/irwebcast até 19 de agosto de 2019 e poderá ser acessada discando +1 (800) 475-6701 na América do Norte ou +1 (320) 365-3844 fora da América do Norte, fornecendo o código de acesso 468337.

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger é a maior fornecedora mundial de tecnologia para caracterização, perfuração, produção e processamento de reservatórios para o setor de petróleo e gás. Com vendas de produtos e serviços em mais de 120 países e empregando aproximadamente 100.000 pessoas que representam mais de 140 nacionalidades, a Schlumberger fornece a gama mais abrangente de produtos e serviços do setor, desde a exploração até a produção, e soluções integradas de poro a oleoduto que otimizam a recuperação de hidrocarbonetos para proporcionar desempenho do reservatório.

A Schlumberger Limited tem escritórios executivos em Paris, Houston, Londres e Haia, e informou receitas de US$ 32,82 bilhões em 2018. Para obter mais informações, acesse www.slb.com.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190604006103/pt/

Simon Farrant - vice-presidente de Relações com Investidores da Schlumberger Limited Joy V. Domingo - diretor de Relações com Investidores da Schlumberger Limited

Escritório +1 (713) 375-3535 investor-relations@slb.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.