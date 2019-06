Trump diz acreditar em acordo com Reino Unido sobre Huawei

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira (4) estar "absolutamente seguro" na possibilidade de chegar a um acordo com o Reino Unido sobre a participação do grupo chinês Huawei, no desenvolvimento da rede 5G britânica, vista com desconfiança pelos Estados Unidos.

"Estou absolutamente seguro de que vamos ter um acordo", afirmou Trump em uma entrevista coletiva com a primeira-ministra Theresa May, em Londres.

Washington vem ameaçando seus aliados ocidentais com limitar a troca de informações de Inteligência, se trabalharem com a Huawei em suas redes 5G.