Policial de Mianmar substituía metanfetamina apreendida por alúmen

Um policial birmanês encontrou um meio original de roubar a metanfetamina apreendida em esconderijos: ele substituía a droga por alúmen, um tipo de sal.

Mas durante um inventário a troca foi descoberta. Nesta terça-feira, a polícia anunciou que "de 103 pacotes, 64 eram falsos".

"Descobrimos que ele substituiu o 'ice' (apelido de metanfetamina) por alúmen de potássio", um sal natural que se parece com a droga, explicou Myint Swe, chefe de polícia do condado de Kengtung, no estado de Shan.

O agente corrupto, que tentou fugir, foi finalmente capturado por roubar 64 quilos da droga, valendo mais de 740 mil euros (US$ 830 mil) no mercado local.

O Triângulo Dourado, nos confins de Mianmar, Tailândia e Laos, é uma das principais áreas de produção de drogas no mundo, especialmente de metanfetamina.

Mianmar é o primeiro país produtor, segundo especialistas.