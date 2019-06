Comunicado do Business Wire :Sigma Systems

A Sigma Systems, empresa líder mundial em software orientado por catálogo, tem o prazer de anunciar que firmou um acordo para impulsionar a próxima geração de serviços digitais - em parceria com a Engineering do Brasil, um dos principais prestadores de serviços de TI e subsidiária da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - a fim de formar um dos maiores prestadores de serviços do mercado brasileiro.

Um novo ambiente digital será criado para permitir a rápida introdução e venda contínua de novas ofertas digitais para clientes em todo o país. No acordo de três anos, a Sigma Systems, em parceria com a Engineering do Brasil, fornecerá o Sigma CPQ e o Sigma Catalog para apoiar a capacitação dessa nova infraestrutura digital, facilitando assim um maior nível de agilidade e menor tempo de comercialização de novos produtos e ofertas.

Tim Spencer, presidente e CEO da Sigma Systems, comentou: "Como um fornecedor global de software focado em permitir que os prestadores de serviços inovem rapidamente e lancem novos produtos e serviços, estamos bem posicionados para atender às necessidades do consumidor digital atual. Em parceria com a Engineering do Brasil, estamos confiantes de que o Sigma Catalog e o Sigma CPQ irão desempenhar um papel importante no desbloqueio de novas oportunidades, uma vez que oferece uma série de novos produtos e serviços digitais para clientes em todo o país".

Sigma CPQ (Configure Price Quote), incluído na última edição do Gartner Magic Quadrant for CPQ, é um produto omnicanal de captura de pedidos e orçamentos específico para telecomunicações que permite aos prestadores de serviços vender seus produtos - desde ofertas padronizadas ao consumidor até serviços corporativos complexos personalizados. Implementado na nuvem ou no local, o Sigma CPQ aumenta a velocidade e melhora a precisão dos orçamentos e pedidos de vendas com um efeito imediato na eficiência das vendas, agilidade e satisfação do cliente.

Implementado na nuvem ou no local, o Sigma Catalog acelera a inovação de produtos para aumentar a receita de novos produtos digitais e novos modelos de negócios.

Para mais informações sobre a Sigma Systems, seu premiado portfólio Create-Sell-Deliver e obter o Next Done NowTM acesse sigma-systems.com ou entre em contato conosco em info@sigma-systems.com.

Sobre a Sigma Systems (Twitter @SigmaSystems)

A Sigma Systems é uma empresa líder mundial em soluções de software orientadas por catálogo para empresas de comunicações, mídia e alta tecnologia. Ela atende mais de 80 clientes em 40 países com seus produtos premiados. O portfólio da empresa abrange o catálogo da empresa inteira, o Configure Price Quote (CPQ) e produtos de gerenciamento de pedidos, de provisionamento, de insights e de inventário de portfólio, além de oferecer uma série de serviços que inclui serviços profissionais, serviços em nuvem e serviços gerenciados. A Sigma utiliza uma abordagem ágil para implementar seus produtos B/OSS para seus clientes. A empresa possui escritórios na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia-Pacífico, com parceiros de tecnologia e integração no mundo todo.

Mais informações em https://sigma-systems.com/

Sobre a Engineering do Brasil

A Engineering do Brasil é uma empresa global de consultoria e tecnologia da informação especializada em transformação digital. Através da transformação digital, integração de negócios, consultoria e terceirização, a Engineering do Brasil faz com que os processos operacionais de seus clientes sejam compatíveis com os da Era Digital. Com mais de 39 anos de experiência no mercado de TI, mais de 10 mil profissionais e projetos com mais de 10 mil grandes clientes em diversos segmentos de mercado, a experiência do nosso grupo está sendo continuamente aprimorada pelo investimento em P&D;, com mais de 250 pesquisadores, além de diversas parcerias com os principais centros de pesquisa e universidades do mundo. Mais informações em: https://www.eng.it/.

