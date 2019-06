Comunicado do Business Wire :Lazard Ltd

O Lazard Ltd (NYSE: LAZ) anunciou hoje a nomeação de Jean Pierre Zarouk como Chairman do Lazard Brazil Investment Banking e a contratação de Antonio Pereira, como CEO do Lazard Brazil Investment Banking e Managing Director. As mudanças, efetivas a partir de hoje, posicionam o Lazard para uma nova fase de crescimento no Brasil, com o contínuo foco em excelência no aconselhamento a clientes.

"O Brasil é um dos pilares da nossa firma na América do Sul, e Jean Pierre desenvolveu um time muito talentoso e uma ampla rede de relacionamentos no pais", disse Peter Orszag, Chief Executive Officer do Lazard Financial Advisory. "Damos as boas vindas ao Antonio, que vem reforçar nosso time."

Antonio Pereira se junta ao Lazard vindo da Goldman Sachs, onde atuou como Head de Investment Banking no Brasil desde 2016 e Co-Head de Investment Banking nos três anos anteriores. Ele iniciou sua carreira na Goldman Sachs em Nova Iorque em 1996 e se transferiu para o Brasil em 1999, onde assessorou importantes transações em diversos setores e ocupou várias posições de gestão. Antonio é bacharel em Engenharia pela Tufts University.

Em 2004, Jean Pierre foi um dos fundadores e Co-Head da joint-venture Signatura Lazard, plenamente integrada ao Lazard em 2012. Sob a sua liderança, o Lazard assessorou algumas das transações estratégicas mais relevantes no Brazil, incluindo a fusão da Norsa e Renosa, criando a Coca-Cola Solar, a venda das Casas Bahia para o GPA, criando a ViaVarejo; a aquisição da Aesop pela Natura; a venda da 99 para a Didi; a fusão da Vivo com a Telesp; a aquisição da Santelisa Vale pela Louis Dreyfus, criando a Biosev; a venda da The Body Shop pela L´Oreal para a Natura; as restruturações de dívida da OGX e OOG.

Sobre o Lazard

Lazard, uma das empresas de assessoria financeira e gestão de recursos mais proeminentes do mundo, atua em 43 cidades em 27 países na América do Norte, Europa, Ásia, Austrália, América Central e na América do Sul. Com origens que remontam a 1848, a empresa presta assessoria em fusões e aquisições, assuntos estratégicos, levantamento, estruturação e restruturação de capital e finanças corporativas, bem como serviços de gestão de recursos para empresas, instituições financeiras, governos e indivíduos. Para mais informações sobre o Lazard, visite www.lazard.com. Siga o Lazard em @Lazard.

