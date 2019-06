Ação contra Assange por estupro sofre revés

Um tribunal sueco rejeitou ontem um pedido de prisão, referente a uma acusação de estupro, contra Julian Assange, fundador do WikiLeaks preso em Londres. A decisão, que pode ser modificada em segunda instância, é considerada um revés para a acusação, que esperava obter a extradição de Assange para a Suécia antes da prescrição dos crimes, em agosto de 2020.



O ativista ainda corre risco de ser extraditado para os EUA, onde é acusado pelo vazamento de informações sigilosas. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.