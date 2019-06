Comunicado do Business Wire :Wega

Quatro vezes campeão da Premier League e vitórias domésticas, o Manchester City anunciou uma extensão de sua parceria com o Wega, o Parceiro de pagamentos com cartão de contato acústico sem contato do Clube.

Desde a parceria global lançada em 2015, o Wega tem trabalhado para agregar valor à experiência dos fãs e introduziu a primeira implantação comercial do mundo de um cartão de pagamento acústico FIDO certificado e o aplicativo City Wega, adaptado para os fãs do City.

Empregando tecnologia de ponta 3DSA 2.0, o cartão de pagamento acústico, validado pela Mastercard e FIDO certificado, permitirá que os fãs do City transformem as transações de pagamento diárias em oportunidades de ganhar experiências de fãs premium.

O aplicativo City Wega fornece recursos de login biométrico e uma série de outros recursos, incluindo um programa de fidelidade que oferece aos fãs acesso direto a competições exclusivas.

Damian Willoughby, vice-presidente sênior de Parcerias do City Football Group, afirmou: "Estamos muito satisfeitos em anunciar a renovação de nossa parceria com o Wega, que está liderando o caminho no desenvolvimento de soluções de pagamento inovadoras para nossos fãs. Esta é uma parceria única e estamos empolgados em continuar colaborando no futuro".

Patrick Moynier, presidente do Wega, afirmou: "Estamos orgulhosos por continuar esta excelente parceria com o Manchester City Football Club e animados em começar a nos envolver com os fãs. Como uma empresa de Fintech que oferece uma plataforma financeira digital inovadora, é um claro parceiro fazer parceria com um clube que visa permanecer na vanguarda da inovação a serviço de seus fãs. Nossa tecnologia e nossos serviços irão aprimorar toda a experiência dos fãs, e continuamente agregar valor com novos recursos e oportunidades para se aproximar do coração do Club".

Sobre o Manchester City Football Club

O Manchester City FC é um clube da Premier League inglesa inicialmente fundado em 1880 como o St. Mark's West Gorton. Tornou-se oficialmente o Manchester City FC em 1894 e, desde então, conquistou a Taça dos Clubes Vencedores de Taças, seis títulos da Liga, incluindo quatro títulos da Premier League (2012, 2014, 2018, 2019) e cinco Taças de Inglaterra. O Manchester City FC é um dos sete clubes que compõem o City Football Group e conta com o New York City FC e o Melbourne City FC entre os seus clubes irmãos.

Sob gestão de Pep Guardiola, um dos treinadores mais premiados no mundo do futebol, o clube joga suas partidas domésticas e da Liga dos Campeões da UEFA no Etihad Stadium, uma arena espetacular com 55 mil lugares - que o City chama de lar desde 2003. Hoje, o Stadium se situa no campus Etihad mais amplo, que também abrange a City Football Academy, uma moderna instalação de treinamento de desempenho e desenvolvimento de jovens localizada no coração da East Manchester. Apresentando um Academy Stadium com capacidade para 7 mil pessoas, a City Football Academy também é onde o clube de futebol feminino do Manchester City e o Elite Development Squad treinam diariamente e jogam suas partidas domésticas de modo competitivo.

Para obter mais informações, visite www.mancity.com.

Sobre o Wega

A solução de pagamento Wega oferecida pela Truxtun Capital é uma plataforma financeira de última geração, que oferece o método de pagamento mais robusto e seguro do mercado. Validado pela Mastercard e FIDO certificado, o Wega oferece um cartão de pagamento com tecnologia acústica e um aplicativo financeiro que inclui verificações biométricas, tornando praticamente impossível que qualquer pessoa acesse sua conta além de você.

Para obter mais informações, visite www.wegamc.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190604005198/pt/

Emily Jones Emily.Jones@cityfootball.com, +44 7720 342 124

Nikhita Dunphy nikhita.dunphy@truxtuncapital.com, +33 7 67 69 44 72

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.