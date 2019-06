Comunicado do Business Wire :Cred

A Cred, principal fornecedor de empréstimos e financiamentos em criptoativos, com mais de US$ 300 milhões em facilidades de crédito, anunciou hoje que os clientes da Uphold ganharão taxas mais altas de rendimento em vários ativos digitais. Além de aumentos em US$ e Euros, os clientes da Uphold podem agora ganhar até 5% sobre seus ativos em ouro e 8% em Ethereum.

"A maioria das pessoas foram condicionadas a acreditar que um ou dois por cento deve ser a norma e que dez por cento é bom demais para ser verdade. A realidade é que a maioria das instituições financeiras incorre em significativos custos legados - agências, ATMs, dispendiosa estrutura de pagamentos e tecnologia ultrapassada, e repassam esses custos para seus clientes por meio de taxas de remuneração baixas e custos de financiamento mais altos", disse Dan Schatt, cofundador e presidente da Cred. "Como um emprestador licenciado com seguro abrangente, o produto da Cred aproveita o sistema de pagamentos das criptomoedas e as mais recentes práticas tecnológicas para oferecer mais aos seus clientes".

Os clientes da Cred podem se comprometer com um prazo de seis meses com a capacidade de rolar os ativos por períodos adicionais de três meses. Não é necessário manter nenhum saldo mínimo em conta e os juros são pagos em dólares americanos ou Stablecoin a cada três meses na Uphold. O principal é pago de volta nos valores fiat ou cripto que foram inicialmente recebidos.

"Na Uphold trabalhamos com os melhores parceiros do mercado para construir um ecossistema que revolucionará o setor de finanças pessoais para consumidores em todo o mundo. Nossa comunidade é muito clara sobre seu desejo com Hodl e muito satisfeita com a capacidade da Cred de oferecer ganhos significativos sobre ativos digitais, como US$, Euros, ouro, GBP, BTC, BCH ou ETH", disse JP Thieriot, cofundador e diretor executivo da Uphold.

A Cred conta com o apoio de alguns dos maiores investidores em criptografia e tecnologia, incluindo 500 Startups, Arrington XRP Capital, Blocktower, FBG Capital e Binance Labs. A Cred também é membro fundador da Universal Protocol Alliance, membro do conselho administrativo da Blockchain Advocacy Coalition e tem uma relação comercial conjunta com a PwC.

Sobre a Cred:

A Cred é uma plataforma global descentralizada que facilita o acesso aberto a crédito em qualquer hora e em qualquer lugar. Fundada por veteranos da tecnologia financeira PayPal, a Cred já garantiu mais de US$ 300 milhões de capital em empréstimos, com seus escritórios em São Francisco, e tem alguns dos seguros mais abrangentes oferecidos no setor de criptoempréstimos. A missão da Cred é aproveitar o poder do blockchain para permitir que todos se beneficiem de produtos de crédito de baixo custo. A Cred reúne uma equipe diversificada de líderes empreendedores, aprendizagem de máquina e o poder da tecnologia de blockchain. Para mais informações, visite mycred.io ou siga-nos no Twitter, LinkedIn, ou junte-se à nossa comunidade em Telegram.

Sobre a Uphold:

A Upload é uma plataforma de dinheiro digital que oferece aos consumidores em todo o mundo acesso conveniente e seguro a moedas tradicionais, criptomoedas e outros investimentos. A Uphold já proporcionou mais de US$ 4 bilhões em transações em 184 países, em mais de 30 moedas suportadas e quatro commodities. A Uphold é a única plataforma financeira a publicar suas reservas em tempo real. A empresa tem escritórios em São Francisco, Nova Iorque, Portugal, Londres e Cidade do México. Informações adicionais estão disponíveis em www.uphold.com, ou siga a empresa no Twitter, Facebook e LinkedIn. Não licenciada em todas as jurisdições.

