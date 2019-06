Comunicado do Business Wire :OKEx

OKEx, uma bolsa de criptomoedas com liderança mundial, anunciou hoje sua nova cotação de USDK, uma stablecoin indexada ao dólar dos EUA colançada por suas parcerias estratégicas, OKLink e Prime Trust. A nova stablecoin será cotada na plataforma de negociação fiat-to-token (C2C) da OKEx em relação a seis moedas fiduciárias - CNY, VND, GBP, RUB, EUR e TRY, e plataforma de negociação spot com 11 paridades de negociação, conforme abaixo.

· BTC/USDK · ETC/USDK · TRX/USDK

· LTC/USDK · BCH/USDK · BSV/USDK

· ETH/USDK · EOS/USDK · USDT/USDK

· OKB/USDK · XRP/USDK

USDK é uma stablecoin ERC-20 codesenvolvida pela OKLink, uma empresa de tecnologia blockchain e a Prime Trust, uma empresa fiduciária licenciada pelos EUA. Cada USDK é suportado por 1 USD da conta especial da Prime Trust. Com uma taxa de conversão garantida de 1: 1 entre USDK e USD, o valor monetário é 100% reservado. Além disto, uma empresa de auditoria fornecerá relatórios mensais para máxima transparência ao público.

Para comemorar a cotação, a OKEx lançará uma campanha de dois dias junto com a OKLink, oferecendo um prêmio de conversão de 1% exclusivamente aos usuários da OKEx. Durante o período da promoção, os usuários podem converter USDT em USDK a uma taxa especial de 1 a 1,01.

"Estamos animados com a cotação do USDK. Com o apoio da nova stablecoin, estamos um passo à frente para promover uma nova economia impulsionada pela blockchain, incentivando a inclusão financeira através da desintermediação", disse Andy Cheung, Chefe de Operações da OKEx. "Entendemos as aflições em termos de auditorias de terceiros. Mas com este novo lançamento de uma stablecoin compatível, esperamos fornecer aos nossos usuários uma experiência de negociação segura e confiável garantida pela alta transparência e auditoria regular. No futuro, ficaremos na expectativa de incorporar o USDK em aplicações mais descentralizadas dentro do ecossistema da OKEx."

Sobre a OKEx

A OKEx é uma empresa com liderança mundial de troca de ativos digitais com sede em Malta, oferecendo serviços abrangentes de negociação de ativos digitais, incluindo token trading, negociação de futuros, negociação contínua de swap e rastreamento de índices a negociadores globais com tecnologia blockchain. Atualmente, a bolsa oferece mais de 400 paridades de negociação de futuros e token, permitindo que os usuários otimizem suas estratégias. A plataforma oferece um ambiente seguro, confiável e estável para a negociação de ativos digitais, atendendo a milhões de clientes de mais de 200 países e regiões.

