Wall Street abriu perto do equilíbrio nesta segunda-feira, cautelosa diante das fortes quedas nas taxas de juros, em meio a crescentes tensões entre Washington e seus parceiros comerciais: o Dow Jones ganhava 0,01%, enquanto o Nasdaq perdia 0,15%.

A Bolsa de Nova York havia caído significativamente na sexta-feira, quando fechou com sua primeira baixa mensal do ano: o Dow Jones perdeu 6,69%, o Nasdaq 7,93% e o S&P; 500 6,58% no mês.