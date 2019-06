Curdos da Síria entregam à Noruega cinco órfãos de famílias extremistas

As autoridades curdas da Síria entregaram nesta segunda-feira (3) cinco órfãos de famílias norueguesas ligadas ao grupo extremista Estado Islâmico (EI) a uma delegação do país nórdico que se deslocou para repatriá-los - afirmou uma autoridade local.

"Cinco crianças órfãs de famílias ligadas ao grupo terrorista Daesh (acrônimo do EI em árabe) foram entregues a uma delegação do Ministério das Relações Exteriores da Noruega" na cidade síria de Ain Issa (norte), anunciou em um comunicado Kamal Akef, um porta-voz das autoridades curdas.

O objetivo é "tirar essas crianças de um ambiente extremista e levá-las para um outro, positivo, onde serão reeducados e reintegrados à sua sociedade de origem", ressaltou.

O comunicado não revela as identidades e idades das crianças.

A Cruz Vermelha elogiou o anúncio e pediu o repatriamento de todos os noruegueses que se encontram no campo de deslocados de Al-Hol, que acolhe no noroeste da Síria milhares de estrangeiros familiares de jihadistas do EI.

Ao todo, os campos de deslocados na Síria acomodam 12.000 estrangeiros, incluindo 4.000 mulheres e 8.000 crianças de jihadistas.

As autoridades curdas pedem que os respectivos países repatriem suas mulheres a crianças. Países ocidentais, como Grã Bretanha, relutam em fazê-lo.