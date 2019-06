Donald Trump é recebido pela rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham

(foto: TOBY MELVILLE / POOL / AFP)

O presidente americanofoi recebido nesta segunda-feira nopela, pelo príncipe Charles e por sua esposa Camilla, no primeiro dia de uma visita de Estado de três dias ao Reino Unido.

O helicóptero com Trump e sua esposa Melania pousou pouco depois do meio-dia, horário local, nos jardins do palácio, onde o príncipe Charles e Camilla esperavam pelo casal.

O herdeiro do trono e a duquesa da Cornualha conduziram o casal americano até a rainha, que estava de pé à porta do palácio, sorrindo.

A filha de Donald Trump, Ivanka Trump, e seu marido, Jared Kushner, apareceram na sacada do palácio.

A rainha e o presidente americano saíram do interior do palácio para ouvir o hino americano, tocado pela guarda real, antes de Trump passar em revista.

O líder americano chegou sob fogo de artilharia em sua homenagem para um almoço com a rainha Elizabeth II, depois tomará chá com o príncipe de Gales e sua esposa em sua residência em Clarence House, antes de um banquete oficial à noite.