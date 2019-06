Genro de Trump sugre que os palestinos não estão preparados para se governar

O genro e assessor do presidente americano Jared Kushner sugeriu em uma entrevista que os palestinos não estão preparados para governar, antes da apresentação de seu plano de paz para o Oriente Médio.

Em uma entrevista ao site de notícias americano Axios, Kushner também disse que não se importa se os palestinos não confiam nele, já que devem basear suas decisões em se o plano vai melhorar suas vidas.

"A esperança é que, com o tempo, eles se tornem capazes de governar", disse Kushner quando perguntado se acredita que os palestinos podem se governar sem a interferência de Israel.

Segundo trechos da entrevista publicada no site do Axios no domingo, Kushner afirmou que os palestinos "precisam de um sistema judicial justo (...), liberdade de imprensa, liberdade de expressão, tolerância a todas as religiões".

Kushner estimou que os palestinos "deveriam ter autodeterminação", sem dizer se isso significaria um Estado independente ou alguma forma menor de autonomia.

O emissário de Trump já havia sugerido anteriormente que o seu plano não apoiará a criação de um Estado palestino.

Na entrevista ao Axios, Kushner respondeu que se tratava de "um nível muito alto" quando perguntado se os palestinos poderiam esperar ficar livres de qualquer interferência militar ou governamental israelense.

Os líderes palestinos já rejeitaram o plano de paz, argumentando que as decisões de Trump até agora mostraram que ele é claramente pró-Israel.

Essas decisões incluem declarar a cidade de Jerusalém a capital de Israel, cortar centenas de milhões de dólares em ajuda palestina e fechar a embaixada dos palestinos em Washington.

"Não estou aqui para que confiem em mim", admitiu Kushner a Axios, acrescentando que ele distingue os palestinos de seus líderes.

Ele disse acreditar que o povo palestino vai "olhar para os fatos e então tomar uma decisão".

A entrevista foi gravada antes da visita de Kushner a Jerusalém na semana passada, uma viagem que também incluiu paradas no Marrocos e na Jordânia.