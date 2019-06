Militares do Sudão negam ter dispersado protesto à força

O Conselho Militar de Transição do Sudão negou nesta segunda-feira ter dispersado à força o acampamento de opositores diante do quartel-general do exército em Cartum, ao mesmo tempo que comitê de médicos elevou o balanço de vítimas da repressão a nove mortos.

"Não dispersamos o acampamento à força", declarou o porta-voz do Conselho, o general Shamsedin Kabashi, ao canal Sky News Arabia, que sede nos Emirados Árabes Unidos.

"As barracas continuam no local e os jovens podem circular livremente", afirmou o general.