Naufrágio na Líbia mata mulher e criança e deixa pelo menos 25 desaparecidos

Os corpos de uma mulher e um menino foram resgatados neste domingo diante da costa da Líbia após o naufrágio de uma embarcação, no qual pelo menos outros 25 migrantes ficaram desaparecidos, informaram os serviços costeiros.

Setenta e três migrantes, alguns deles feridos, foram socorridos, acrescentaram os guardas costeiros, sem informar a gravidade das lesões.

O bote sem motor que naufragou transportava entre 80 e 100 migrantes, dos quais cerca de 25 são considerados desaparecidos, informou uma fonte, sem dados exatos.

O porta-voz da Marinha líbia, Ayub Kacem, disse antes que imigrantes tinham sido atacados por indivíduos que roubaram o motor do barco em alto mar.

Os migrantes ficaram à deriva no meio do mar a cerca de 14 milhas náuticas (26 km) na direção de Garabulli, a leste de Trípoli, segundo Kacem.

Segundo ele, 40 homens, 25 mulheres e oito crianças procedentes do Quênia, da Costa do Marfim, da Nigéria e do Sudão foram resgatados e levados ao centro de detenção de Tajura, nos arredores de Trípoli.