Neymar diz que é alvo de tentativa de extorsão após acusaão de estupro

Uma mulher acusou Neymar, craque do Paris Saint Germain, de tê-la estuprado em um hotel da capital francesa, mas o atleta afirmou que é avo de uma armadilha e tentativa de extorsão.

"Estou sendo acusado de estupro. É uma palavra pesada, uma coisa muito forte, mas é o que está acontecendo no momento", afirmou o jogador em um vídeo publicado no Instagram.

"Bom, fui pego de surpresa. Foi muito ruim e muito triste escutar isso, porque quem me conhece sabe do meu caráter e da minha índole, sabe que eu jamais faria uma coisa desse tipo", completa no vídeo.

Ele disse que exporia "toda a conversa" que manteve com a jovem.

"A partir de agora vou expor tudo, expor toda a conversa que tive com a menina, todos os nossos momentos, que são íntimos, mas é necessário abrir e expor para provar que realmente não aconteceu nada demais", afirmou Neymar, antes de dedicar vários minutos a mostrar a suposta troca de mensagens amorosas e eróticas por WhatsApp, entre os meses de março e maio, incluindo fotos da jovem nua ou de roupa íntima.

Algumas horas antes, a imprensa informou que, segundo denúncia apresentada na Polícia de São Paulo, a mulher, que mora no Brasil, diz ter conhecido o jogador pelo Instagram e que, depois de trocar mensagens com ele, Neymar a convidou para viajar a Paris. Encontraram-se em um hotel da capital francesa em meados de maio.

Neymar teria chegado ao local "aparentemente embriagado" e, após conversar e trocar "carícias", teria ficado "agressivo", forçando-a a manter relações sexuais "contra sua vontade", denunciou a mulher, cuja identidade não foi divulgada, à Polícia de São Paulo.

Consultada pela AFP, a Secretaria de Segurança de São Paulo confirmou que uma denúncia foi registrada, mas que toda informação referente ao caso é sigilosa.

Neymar disse que o "que aconteceu foi totalmente o contrário do que falam e dizem" e que é vítima de uma tentativa de extorsão.

"É muito triste acreditar que o mundo está assim. Existem pessoas que querem se aproveitar, extorquir as outras pessoas, é realmente triste, doloroso". afirmou.

O pai e empresário do jogador confirmou que Neymar e a mulher se encontraram, mas afirmou que o incidente é uma "armadilha" para extorquir seu filho.

"Se a gente tiver que expor o WhatsApp do Neymar e as conversas com essa moça, nós vamos expor, porque está claro que foi uma armadilha", afirmou Neymar Santos em entrevista à TV Bandeirantes antes da divulgação do vídeo do filho.

À emissora, o pai afirmou que após o primeiro encontro, a jovem quis voltar a encontrar Neymar, mas ele não quis e a partir dali, tentou extorqui-lo, assim como a sua família.

A jovem contou à Polícia que o encontro aconteceu em 15 de maio, mas registrou a denúncia apenas na sexta (31) porque se sentiu emocionalmente abalada e tinha medo de registrar a denúncia em outro país.

Neymar Jr., de 27 anos, está no centro de treinamento da CBF na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio, preparando-se com os outros jogadores da seleção para a Copa América, que o Brasil disputa entre 14 de junho e 7 de julho.