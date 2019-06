Presidente peruano diz ao MP estar disponível para ser investigado

O presidente peruano, Martín Vizcarra, se colocou à disposição do Ministério Público nas investigações de um suposto crime contra a administração pública quando era governador do estado de Moquegua (sul), entre 2011 e 2014.

"Quero me colocar a sua disposição para que vocês realizem as investigações que considerarem pertinentes e estou disposto a me apresentar em seu habinete quantas vezes for necessário a fim de provar mais uma vez minha participação correta na função pública", declarou o mandatário em uma carta ao procurador de Moquegua divulgada neste sábado, apesar de ter imunidade presidencial.

As investigações se referem a "um suposta delito contra a administração pública na modalidade de negociação incompatível", afirma a carta.

Assim, o presidente saiu à frente das declarações do ex-procurador-geral Pedro Chávarry sobre possíveis processos que poderia enfrentar ao deixar a presidência, em 2021, por seu governo.

Na carta, Vizcarra lembra o promotor de Moquegua que durante sua gestão ele teve 50 dnúncias contra ele e que estas foram arquivadas.