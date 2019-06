China vai investigar FedEx após entregas erradas da Huawei

Autoridades chinesas vão investigar o grupo FedEx, acusado de ter violado os interesses de seus clientes depois de distribuir mal pacotes da Huawei, informou a televisão estatal no sábado.

A FedEx pediu desculpas por distribuir erroneamente alguns pacotes da Huawei, depois que a gigante de comunicações chinesa disse que iria rever suas relações com a empresa americana por causa do incidente.

As autoridades chinesas "anunciaram em 1º de junho que, como a FedEx não entregou corretamente [os pacotes] nos endereços certos na China, os direitos e interesses legais de seus clientes foram seriamente comprometidos" e que, portanto, a China "abriria imediatamente uma investigação", explicou o canal de televisão pública CCTV.

A China elaborou uma lista de empresas "não confiáveis", disse o jornal, acrescentando que a investigação será aberta como "alerta para outras empresas estrangeiras".

Esta lista incluirá empresas que "imponham embargos ou deixem de fornecer para empresas chinesas por razões não comerciais e que prejudicam seriamente seus legítimos interesses e direitos", indicou o Ministério do Comércio da China na sexta-feira.

A Huawei é afetada por uma medida do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, que proíbe fornecedores americanos de trabalhar com a empresa chinesa, em um contexto da guerra comercial entre Pequim e Washington.

Depois que uma porta-voz da Huawei acusou a FedEx de ter "desviado" esses pacotes, a empresa americana disse na terça-feira que agiu de boa fé. "Ninguém de fora pediu à FedEx para desviar esses pacotes", disse o grupo de correio.