Comunicado do Business Wire :PlugXR, Inc.

AWE USA -- A PlugXR, Inc., startup de Realidade Aumentada (RA) de Silicon Valley, em San Jose, anunciou o aprimoramento da sua plataforma de criação de RA PlugXR Creator, com a integração perfeita da plataforma do mecanismo Vuforia® da PTC.

PlugXR Creator x Vuforia SDK

O mercado mundial de aplicativos de RA chega a um ponto crucial no aprimoramento dos produtos e serviços das principais empresas que usam RA. Entretanto, as complexidades do desenvolvimento e dos recursos de RA sufocam a sua adoção em massa entre setores. A PlugXR desenvolveu a sua plataforma Creator para suprir essa deficiência com a redução do tempo e do custo do desenvolvimento de aplicativos de RA na maioria dos mercados. Essa tecnologia ajudará a expandir o desenvolvimento da RA, pois permitirá que qualquer pessoa crie experiências de RA em minutos.

Brad Pitser, diretor de gestão de produto, PTC Vuforia, disse: "O mecanismo Vuforia oferece a capacidade de promover o desempenho constante de aplicativos de RA em diversas plataformas simultaneamente. Com o uso do SDK de visão computacional avançado e eficaz do Vuforia, o PlugXR Creator permite que qualquer pessoa, inclusive desenvolvedores, produzam aplicativos de RA envolventes que podem ser criados e exibidos em apenas minutos."

"A parceria do PlugXR com o Vuforia permite desenvolver e implantar rapidamente soluções econômicas que podem transformar setores. Agora, qualquer pessoa pode criar aplicativos de RA, em menos de uma hora, sem codificação e sem scripts. Além disso, podem gerar automaticamente .apk (Android) e .ipa (iOS) com facilidade, sem instalar o Android Studio ou XCODE e sem qualquer taxas de licenciamento adicionais, usando o PlugXR Creator on-line", disse Shivaji Yerra, fundador e diretor executivo da PlugXR.

Assinatura do PlugXR Creator

O PlugXR Creator inclui mais recursos avançados que não requerem absolutamente NENHUMA codificação para animações, gerenciadores de eventos, acionadores personalizados, CTA, widgets e interações de vários objetos, pois são compatíveis com conteúdos de multimídia importantes, como modelos 3D, imagens 2D, vídeo HD, áudio, botões, texto e muito mais.

O PlugXR Creator está disponível em assinatura de pacote, taxas a partir de 15 de junho de 2019, com 15 dias de teste gratuito sem qualquer taxa de licenciamento adicional.

Sobre a PlugXR

A PlugXR, Inc. desenvolve produtos excelentes para acelerar e expandir o mercado de RA para milhões de programadores e não programadores SEM habilidades de codificação, para criar novos aplicativos ou experiências de RA no aplicativo PlugXR ou em aplicativo existente, em uma hora, usando SDKs populares.

Website: www.plugxr.com Video: https://www.youtube.com/watch?v=EqwuOGIbe1g Brochure: http://tinyurl.com/yyn77nd7

PTC e Vuforia são marcas registradas ou nomes comerciais da PTC Inc. e/ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países.

Mike Raghavan Tel: +1-408-921-1317 E-mail: sales@plugxr.com

