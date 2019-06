Falso príncipe saudita pega 18 anos de prisão

Um morador de Miami que fingiu ser um príncipe saudita e roubou US$ 8 milhões nos últimos 30 anos foi condenado a 18 anos de prisão. Anthony Gignac, de 48 anos, se apresentava como Khalid Bin al-Saud e atraía investidores da Flórida e da Europa para seus projetos. (Com agência internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.