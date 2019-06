Morre Frank Lucas, traficante que inspirou 'O Gângster'

O ex-traficante de drogas americano Frank Lucas, cuja história inspirou o filme "O Gângster", morreu na quinta-feira, aos 88 anos, informou seu sobrinho nesta sexta.

Aldwan Lassiter disse à versão digital da revista Rolling Stone que seu tio morreu de causas naturais, sem dar detalhes.

Criado na Carolina do Norte, Lucas chegou ao Harlem com 16 anos, onde tempos depois se tornou o maior fornecedor de heroína do célebre bairro de maioria negra de Nova York e também de Newark, a principal cidade de Nova Jersey, entre o final dos anos 60 e 1975.

Além de sua violência e da capacidade de intimidação, Lucas baseou seu sucesso em uma rede de fornecimento que evitava intermediários e trazia a droga diretamente da Ásia.

Lucas contou que chegou a transportar drogas nos caixões de soldados mortos no Vietnam, versão questionada por vários personagens da época.

Lucas revelou à revista New York em 2000 que ganhava um milhão de dólares por dia no seu auge, diante da rara pureza do seu "produto".

A entrevista serviu de base para o filme de Ridley Scott "Gângster", no qual Denzel Washington interpretou Frank Lucas.

Após ser preso em 1975, colaborou com as autoridades americanas em diversos casos, o que lhe permitiu a liberdade condicional a partir de 1981, apesar da condenação a 70 anos de prisão.

Voltou a ser detido e foi condenado em 1984 a sete anos de prisão por narcotráfico.