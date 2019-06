Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, única fornecedora de software de rede de ponta a ponta do setor, foi reconhecida como a principal colaboradora para o desenvolvimento da próxima geração de redes móveis conduzidas por software para seu núcleo 5G nativo na nuvem avançado na conferência Network Virtualization Europe em Berlim.

O núcleo 5G é essencial, pois as redes móveis 5G da próxima geração representam uma mudança quântica nos princípios da arquitetura de rede. Em vez de servir a diversos tipos diferentes de dispositivos e aplicativos, as redes 5G serão necessárias para praticamente todos os dispositivos, aplicativos e serviços concebíveis dos setores de consumo, empresarial e industrial. Como resultado, cada rede 5G precisa passar de milhões para bilhões de conexões, com o processamento de dados se expandindo continuamente de gigabytes para petabytes.

A abordagem da Mavenir concentrou-se em redefinir a economia da criação de redes móveis por meio de soluções conduzidas por software que não fazem uso de hardware e, dessa forma, o custo para construir a rede de núcleo 5G (5GC). A Mavenir também simplifica a complexidade operacional, pois é compatível com interfaces abertas e implementações de hardware comerciais e prontas para o uso (Commercial Off-the-Shelf, COTS), eliminando completamente a dependência do operador em soluções proprietárias caras de fornecedores tradicionais.

A Mavenir também permite que os operadores façam a transição para uma estrutura de microsserviços que permita que as funções de rede sejam projetadas em serviços menores e independentes que não dependam de nenhuma linguagem de codificação específica ou sistema proprietário. Utilizando microsserviços nativos na nuvem, a Mavenir implementa de forma exclusiva soluções interoperáveis com as quais as definições 3GPP não lidam, inclusive o trabalho com protocolos legados. Além disso, a Mavenir proporciona às operadoras inúmeras opções para oferecerem valor rápido com um caminho evolutivo central flexível que reduz os riscos e, ao mesmo tempo, oferece escala ilimitada e velocidade, segurança e confiabilidade significativamente maiores.

"Já demonstramos nossa capacidade de fornecer as funções 5GC mais importantes como AMF, SMF, UPF, NSSF, AUSF e NRF para operadoras de redes móveis de nível 1 nos EUA e na Europa", disse Pardeep Kohli, presidente e diretor executivo da Mavenir. "Agora, a importância de nossa contribuição para acelerar a introdução e reduzir o custo de construção de redes 5G foi reconhecida por jurados especialistas nestes prestigiados prêmios."

Kohli acrescentou: "A Mavenir também desenvolveu a aprendizagem de máquina, a funcionalidade de segurança como solução (Security as a Solution, SECaaS) que possibilita a segurança do plano de sinalização, detecção de DDoS e detecção de anomalias de serviço de IoT como parte de nossa oferta NWDAF. A contribuição da Mavenir ajuda a reduzir o tempo de acesso ao mercado de serviços 5G ao minimizar a integração do sistema".

