Comunicado do Business Wire :Toshiba Memory Holdings Corporation

A Toshiba Memory Holdings Corporation, líder mundial em soluções de memória, anunciou que o seu conselho diretor firmou acordo com o Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank, Ltd. e Mizuho Bank, Ltd. (doravante, designados principais bancos financeiros), para tomar 900 bilhões de ienes em novos empréstimos e firmar compromisso adicional de 100 bilhões de ienes com o objetivo de fortalecer ainda mais a base de negócios da empresa e a sua estrutura de capital. O conselho diretor também decidiu emitir o valor de 300 bilhões de ienes em ações preferenciais na forma de obrigações não conversíveis como distribuição de ações de terceiros no Development Bank of Japan Inc., levando a quantia total do novo financiamento a 1,2 trilhão de ienes. A implantação das duas iniciativas está programada para o fim de junho.

O novo financiamento será usado para refinanciar empréstimos no total de 600 bilhões de ienes feitos junto aos seus principais bancos financeiros para a aquisição da Toshiba Memory Corporation em junho passado, pela K.K. Pangea, uma Sociedade de Propósito Específico formada pelo consórcio dirigido pela Bain Capital Private Equity, LP. A empresa também reorganizará a sua estrutura de capital com medidas que incluem o resgate antecipado de ações preferenciais na forma de obrigações não conversíveis existentes.

A Toshiba Memory Holdings continuará a aumentar a sua competitividade com a adoção de diversas medidas financeiras no futuro. Entre elas, implementar Pesquisa e Desenvolvimento inovadores voltados à memória flash e responder a tendências de mercado promissoras com investimentos estratégicos de capital nas suas instalações de produção "K1" em Kitakami, prefeitura de Iwate, no Japão.

Sobre a Toshiba Memory

A Toshiba Memory Group, líder mundial em soluções de memória, dedica-se ao desenvolvimento, à produção e às vendas de memória flash e SSDs. Em abril de 2017, a Toshiba Memory foi desmembrada da Toshiba Corporation, a empresa que inventou a memória flash NAND, em 1987. A Toshiba Memory é pioneira em soluções e serviços de memória flash de ponta que enriquecem a vida das pessoas e ampliam os horizontes da sociedade. A tecnologia inovadora de memória flash em 3D da empresa, a BiCS FLASH?, está moldando o futuro da armazenagem em aplicativos de alta densidade, incluindo smartphones avançados, PCs, SSDs, automotivos e centros de dados. Para obter mais informação sobre a Toshiba Memory, acesse https://business.toshiba-memory.com/en-jp/

