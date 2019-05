Trump: México deve recuperar controle do país das mãos dos cartéis

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (31) que o México "deve recuperar" o controle do país, retomando-o das mãos dos cartéis de drogas. Trump alega que as tarifas anunciadas na véspera ajudarão a deter o fluxo de drogas na fronteira.

Na noite de quinta, Trump anunciou que a partir de 10 de junho os Estados Unidos vão impor tarifas de 5% a todos os produtos que entrarem no país vindos do México, um percentual que será ampliado gradualmente até um máximo de 25%, que será mantido "até que seja resolvido o problema da imigração ilegal".

"O México deve recuperar seu país dos senhores da droga e dos cartéis. As tarifas têm a ver com deter as drogas, assim como os (imigrantes) ilegais!", tuitou Trump.

O mandatário afirmou que "90% das drogas que chegam aos Estados Unidos" entram através da fronteira com o México, e afirmou que "80 mil pessoas morreram no ano passado" e 1 milhão "se viram arruinadas".

"Isso se estendeu durante muitos anos, e não foi feito nada a respeito. Temos um déficit comercial de US$ 100 bilhões com o México. Está na hora!", acrescentou.

Trump anunciou as novas tarifas ao México no mesmo dia em que iniciou o processo de ratificação do acordo de livre-comércio da América do Norte, o T-MEC (na sigla em espanhol), selado em novembro passado entre Estados Unidos, México e Canadá.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, considerou nesta sexta-feira que a tensão gerada pelo anúncio de tarifas por parte EUA não vai interromper os passos para ratificar o acordo, garantindo que seu governo faz o possível para enfrentar a imigração ilegal.