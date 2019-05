Trump: México deve recuperar controle do país das mãos dos cartéis

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (31) que o México "deve recuperar" o controle do país, retomando-o das mãos dos cartéis de drogas.

Trump alega que as tarifas que ele pretende impor ao vizinho pela imigração ilegal ajudarão a deter o fluxo de drogas na fronteira.

"O México deve recuperar seu país dos senhores da droga e dos cartéis. As tarifas têm a ver com deter as drogas, assim como os (imigrantes) ilegais!", tuitou Trump.

Horas antes, ele havia anunciado que, a partir de 10 de junho, os Estados Unidos aplicarão tarifas progressivas ao México até que detenha o fluxo de imigrantes em situação ilegal que cruzam a fronteira americana.