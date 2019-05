Reservas iranianas de material nuclear estão dentro dos limites, diz AIEA

As reservas iranianas de material nuclear se mantêm dentro dos limites estabelecidos pelo acordo com as grandes potências de 2015 - atesta o último relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (OIEA) divulgado nesta sexta-feira (31).

Apesar do anúncio feito pelo Irã no início do mês, assegurando que não se sentia mais vinculado aos limites de urânio enriquecido e de água pesada fixados no acordo, as reservas de ambos os materiais se mantiveram dentro das metas estabelecidas, aponta o informe.