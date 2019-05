Filipinas devolve toneladas de lixo para Canadá

O governo das Filipinas mandou de volta para o Canadá, nesta sexta-feira (31), toneladas de lixo recebidas ao longo dos anos e que foram alvo de um intenso contencioso bilateral, em um momento no qual vários países do sudeste da Ásia manifestam sua vontade de não quererem ser o "lixão" do Ocidente.

Depois de uma longa campanha para conseguir que o Canadá aceitasse o lixo de volta, o presidente filipino, Rodrigo Duterte, decidiu na semana passada ordenar a devolução imediata da carga.

No total, 69 contêineres viajam a bordo de um cargueiro que partiu da Baía de Subic, ao noroeste de Manila, rumo ao Canadá.

"Baaaaaaaaa bye, como dizemos aqui", tuitou o ministro filipino das Relações Exteriores, Teodoro Locsin, com uma foto do cargueiro navegando.

"Nos comprometemos com os filipinos e trabalhamos em estreita colaboração com eles", declarou a ministra canadense do Meio Ambiente, Catherine McKenna, na quinta-feira.

Há alguns dias, a Malásia anunciou que devolveria 450 toneladas de dejetos plásticos para vários países, incluindo Austrália, Bangladesh, Canadá, China, Japão, Arábia Saudita e Estados Unidos.

"A Malásia não será o lixão do mundo", declarou a ministra malaia de Energia, Meio Ambiente e Ciência, Yeo Bee Yin. "Não nos deixaremos intimidar pelos países desenvolvidos", completou.

- Redução das tensões -

Durante muito tempo, a China aceitou os rejeitos plásticos de todo mundo. No ano passado, porém, interrompeu essa operação repentinamente, alegando preocupações ambientais.

Vários países do Sudeste Asiático que ocuparam o espaço deixado pela China agora estão seguindo esse caminho.

"Vimos localidades virgens transformadas em lixões por causa de um tsunami de cargas de lixo de Estados Unidos, Reino Unido e Austrália após o veto da China", declarou Von Hernandez, coordenador da coalizão mundial de ONGs Break Free From Plastic.

A disputa nas Filipinas se concentrava em dezenas de contêineres enviados por uma empresa canadense em 2013 e 2014 e que estavam etiquetados de forma inadequada, como se contivessem lixo reciclável.

Este contencioso se arrasta há anos, mas explodiu em abril, quando Duterte declarou durante um discurso: "Vamos lutar contra o Canadá. Vou declarar guerra".

O Canadá se comprometeu a receber de volta os dejetos, mas não respeitou o prazo fixado por Manila para 15 de maio. O governo das Filipinas convocou para consultas seu embaixador em Ottawa e seus cônsules gerais.

O Ministério canadenese do Meio Ambiente declarou, recentemente, que o país "modificou sua regulamentação para evitar qualquer futura exportação desse tipo de material sem permissão".

Todo o ano, são produzidas cerca de 300 milhões de toneladas de plástico, segundo o Fundo Mundial para a Natureza (WWF). A maior parte termina em lixões, ou nos oceanos. Calcula-se que, de todo o plástico produzido entre 1950 e 2015, apenas 9% foram reciclados.