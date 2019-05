Comunicado do Business Wire :Damaris Cosmetics

A Damaris Cosmetics surge a partir da visão criativa da magnata latina Damaris Rosado, com o lançamento de três batons icônicos para inspirar e celebrar a beleza e a expressão da própria personalidade por meio de uma nova visão, abrangendo a beleza em qualquer idade. www.damariscosmetics.com

Como uma das empresárias mais influentes no mundo latino, a nova abordagem de Damaris Rosado para maquiagens está presente em cada aspecto da marca. Vegana e sem testes em animais, a missão da Damaris Cosmetics é ajudar as pessoas a ampliar a beleza natural e trazer um pensamento inovador para a beleza como a conhecemos.

A mensagem é clara em cada produto da Damaris Cosmetics: "Existe beleza todos os seres humanos. Existe potencial para melhorar e elevar o que já está lá".

As realizações de Damaris Rosado como uma empreendedora e visionária criativa de nível internacional estão no caminho certo para deixar uma marca permanente nos setores de moda e beleza em todo o mundo.

SOBRE

A venezuelana Damaris Rosado é uma empreendedora e coach de vida. Nascida em Caracas, Damaris é filha de uma dona de casa e de um empresário. Graduada na Universidade de Nueva Esparta, Damaris Rosado definiu o modelo de latina moderna das mais diversas maneiras. Talentosa, educada e independente, ela usou a plataforma internacional criada por seu marido, o autor líder em vendas e coach de vida, Juan Rosado, para ir em busca dos interesses e causas que são comuns aos dois.

Damaris vê no pai dela sua fonte de inspiração e mentoria, já que muitas vezes seguiu os passos dele. Como a única mulher entre cinco irmãos, Damaris sonhava em ser modelo ou comissária de bordo depois de crescer. Ainda cedo, ela também sabia que se casaria com um visionário e um sonhador.

Em 2002, Damaris conheceu Juan Rosado enquanto ele visitava a Venezuela a negócios. Ela afirma que Rosado a ensinou a acreditar em seus sonhos, como concretizá-los e torná-los realidade.

Acrescentando ainda as funções de diretora e produtora de cinema ao seu currículo, a história da vida de Damaris juntamente com a de seu marido Juan Rosado se transformou no longa El Guardia (O segurança). Baseado no livro campeão de vendas From Rags To Riches (O guarda que comprou seu sonho) do marido dela, o filme, produzido pela Kee Films, recebeu status de distribuição global e recentemente teve sua estreia anunciada no Marché Du Film em Cannes em maio de 2019. Em breve estará nos cinemas.

Damaris Rosado é amplamente considerada como uma das empresárias latinas mais influentes de sua época. Mãe de três meninas, ela continua abrindo caminho para muitas outras empreendedoras latinas que a acompanham.

O lançamento oficial da Damaris Cosmetics será em 6 de junho de 2019 em Miami.

