Morre homem que ateou fogo ao corpo perto da Casa Branca

Um homem que ateou fogo em seu corpo próximo à Casa Branca na quarta-feira morreu em razão dos ferimentos, informou a polícia.



O episódio ocorreu em uma área popular entre turistas, em uma esplanada que liga a Casa Branca ao Monumento de Washington. O homem, identificado como Arnav Gupta, foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.



Este foi o segundo incidente dessa natureza em dois meses, quando um motociclista foi hospitalizado após atear fogo em seu casaco do lado de fora do muro da Casa Branca. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.