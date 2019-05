Comunicado do Business Wire :Mitsubishi Hitachi Power Systems

A Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) e a Magnum Development juntaram-se hoje ao honorável Gary Herbert, governador de Utah, para anunciar uma iniciativa para lançar o projeto Advanced Clean Energy Storage (ACES) no centro de Utah. No maior projeto do mundo desse tipo, a iniciativa ACES desenvolverá 1.000 megawatts de armazenamento de 100 por cento de energia limpa, implementando tecnologias e estratégias essenciais para um futuro descarbonizado para a rede elétrica do oeste dos Estados Unidos.

De acordo com pesquisadores da Carnegie Mellon University, as emissões de carbono do setor de energia dos EUA caíram 30% desde 2005 (www.emissionsindex.org), devido à combinação de gás natural e energia renovável substituindo as usinas elétricas a carvão que foram desativadas. A MHPS tem sido fundamental nessa transição e, no ano passado, tornou-se líder global em participação de mercado para turbinas a gás de classe avançada. Como um próximo passo na descarbonização, a MHPS desenvolveu uma tecnologia de turbina a gás que permite uma mistura de hidrogênio renovável e gás natural para produzir energia com emissões de carbono ainda menores. O objetivo da tecnologia da MHPS é usar 100 por cento de hidrogênio renovável como fonte de combustível, o que permitirá que as turbinas a gás produzam eletricidade com zero emissão de carbono.

A Magnum Development é proprietária e responsável pelo controle da única formação de cúpula de sal do estilo "Costa do Golfo" conhecida no oeste dos Estados Unidos. Com cinco cavernas de sal já em operação para o armazenamento de combustíveis líquidos, a Magnum continua desenvolvendo o armazenamento de energia como ar comprimido e opções de armazenamento de hidrogênio renovável. Estrategicamente localizado ao lado do Projeto da Intermountain Power, o local da Magnum está posicionado para se integrar perfeitamente à rede de energia elétrica ocidental dos EUA, utilizando a infraestrutura existente.

Em muitas partes do oeste dos Estados Unidos, há momentos do dia em que a demanda por eletricidade é menor do que a produção de energia renovável. Isso leva à redução da geração de energia renovável e preços negativos de eletricidade. A implantação contínua de fontes renováveis exigirá que o excesso de energia seja armazenado para uso posterior. Para atender às necessidades de todo o oeste dos Estados Unidos, são necessários muitos gigawatts-hora de capacidade de armazenamento.

Inicialmente desenvolvendo armazenamento de energia suficiente para atender completamente às necessidades de 150.000 domicílios durante um ano inteiro, a iniciativa ACES implantará quatro tipos de armazenamento de energia limpa em escala de serviços públicos. Essas tecnologias de armazenamento de energia incluem:

-- Hidrogênio renovável

-- Armazenamento de energia em ar comprimido

-- Baterias de fluxo em larga escala

-- Células a combustível de óxido sólido

"Há 20 anos, estamos reduzindo as emissões de carbono da rede elétrica dos EUA usando gás natural em combinação com energia renovável para substituir a geração de energia a carvão sendo desativada. Na Califórnia e em outros estados do oeste dos Estados Unidos, que em breve terão eliminado toda a sua geração de energia a carvão, precisamos do próximo passo na descarbonização. Misturar gás natural e armazenamento e, eventualmente, usar 100 por cento de armazenamento renovável, é o próximo passo. As tecnologias que estamos implantando armazenam eletricidade em escalas de tempo de segundos a estações do ano", disse Paul Browning, presidente e diretor executivo da MHPS Americas. "Por exemplo, quando adicionamos turbinas a gás com hidrogênio renovável a uma cúpula de sal de armazenamento de hidrogênio, temos uma solução que armazena e gera eletricidade com zero emissões de carbono."

"O centro de Utah é o local ideal para este projeto, e Utah é um estado favorável aos negócios para projetos como este. O local da Magnum adjacente ao Projeto Intermountain Power está posicionado para tirar proveito das conexões de rede elétrica regionais existentes, infra-estrutura de transporte totalmente desenvolvida, ampla capacidade de desenvolvimento solar e eólico, uma força de trabalho qualificada atualmente em transição do carvão e, claro, oportunidade da cúpula de sal", disse Craig Broussard, diretor executivo da Magnum. "A Magnum e a MHPS são grandes parceiras. A Magnum possui as tecnologias abaixo do solo necessárias para armazenar energia em escala de serviços públicos, enquanto a MHPS possui tecnologias acima do solo, como turbinas a gás movidas a hidrogênio, armazenamento de ar comprimido, células de combustível de óxido sólido e tecnologia de armazenamento de bateria para fornecer eletricidade em grande escala. Com a iniciativa ACES, aceleraremos dramaticamente a visão de um polo ocidental de energia renovável que lançamos há mais de uma década."

"O inigualável investimento e inovação trazido pela MHPS e pela Magnum Development para a área rural de Utah demonstram novamente o poder da política energética voltada para o futuro que tenho buscado em toda a minha administração. Utah continua estabelecendo o padrão entre os estados para impulsionar soluções avançadas para o mercado", disse o governador Herbert. "Estou orgulhoso de que a força de trabalho qualificada do Condado de Millard, a infra-estrutura energética estratégica e as cúpulas de sal geológicas únicas tenham colocado Utah no mapa como o epicentro do armazenamento em escala para serviços para o oeste dos Estados Unidos."

"O escritório de desenvolvimento energético do Estado de Utah está comprometido em criar e construir parcerias estratégicas que forneçam liderança local, regional e global para impulsionar uma economia energética sustentável, confiável e acessível", disse Laura Nelson, consultora de energia do governador e diretora executiva do escritório de desenvolvimento energético do Estado de Utah. "O plano estratégico energético do governador Herbert continua acelerando oportunidades de investimento, inovação e força de trabalho sem precedentes para o diversificado panorama energético de Utah e possibilita o futuro energético que fornece soluções globais para atender às crescentes demandas do mercado."

O projeto ACES projetará, financiará, construirá, será proprietário e operará instalações a serem localizadas no Condado de Millard, Utah. Nas próximas semanas e meses, parceiros estratégicos e financeiros adicionais serão convidados a participar

Sobre a Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc.

Sediada em Lake Mary, Flórida, a MHPS Americas emprega mais de 2.000 pessoas que projetam, fabricam, instalam, monitoram e prestam serviços para produtos de geração de energia a gás natural, vapor e energia geotérmica, soluções de sistemas de controle ambiental, projetos de energia renovável distribuídos e sistemas de armazenamento de energia distribuídos pela América do Sul e do Norte. A MHPS é a líder anual em participação de mercado global da Heavy Duty Gas Turbines e está liderando o desenvolvimento da usina digital do futuro por meio de suas soluções digitais, a MHPS-TOMONI ?. A MHPS Américas é uma subsidiária da Mitsubishi Hitachi Power Systems, uma joint-venture entre a Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. e a Hitachi, Ltd. que integra suas operações em sistemas de geração de energia.

Saiba mais sobre o hidrogênio renovável da MHPS acessando o site www.changeinpower.com/acgt.

Sobre a Magnum Development

A Magnum Development, LLC é proprietária e responsável pelo controle da única formação de cúpula de sal do estilo "Costa do Golfo" conhecida no oeste dos Estados Unidos. A Magnum foi originalmente financiada pela Haddington Energy Partners III, LP em 2008 para apoiar uma variedade de projetos centrados em torno de um grande banco de sal perto de Delta, Utah. A viabilidade e lucratividade do local foram comprovadas com um negócio, o Magnum NGLs, LLC, que foi desenvolvido com sucesso, colocado à venda e vendido em 2015. Em março de 2018, a Magnum firmou uma joint-venture com a Sawtooth, contribuindo com seus negócios de produtos refinados para uma participação de 8% na Sawtooth JV. A Magnum está focada no desenvolvimento de múltiplas empresas do portfólio que estão em vários estágios de desenvolvimento: gás natural, armazenamento de energia por ar comprimido (Compressed Air Energy Storage, CAES), produtos refinados e gases industriais (hidrogênio e hélio).

Saiba mais sobre a Magnum acessando o site www.magnumdev.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190530005920/pt/

Para MHPS Sharon Prater +1 407-688-6200 Sharon.Prater@amer.mhps.com

Para Magnum Development Rob Webster +1 801-993-7001 RWebster@westernenergyhub.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.