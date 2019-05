Wall Street tem leve alta perto do fim do mês

A Bolsa de Nova York fechou com leve alta nesta quinta-feira, após uma sessão volátil.

O índice industrial Dow Jones teve alta de 0,17%, a 25.169,88 pontos, o tecnológico Nasdaq avançou 0,27%, a 7.567,72, e o S&P; 500 subiu 0,21%, a 2.788,86.

Os principais índices, no entanto, flutuaram durante a sessão, caindo temporariamente "sob a pressão da queda dos preços do petróleo", que perdeu cerca de 4% em Londres e em Nova York, segundo Karl Haeling, do LBBW.

As flutuações nos índices também estão ligadas, para ele, aos ajustes de carteiras, à medida que se aproxima o mês de junho.

"Nada realmente melhorou (desde quarta-feira) na frente de relações comerciais para realmente alimentar um tom mais positivo. Pode-se até dizer que o sentimento se agravou após a agência Bloomberg afirmar que a China suspendeu suas compras de soja norte-americana", comentou Patrick O'Hare, da Briefing.

A recuperação dos índices observada nesta quinta-feira é "impulsionada principalmente pela ideia de que o mercado estava pronto para se recuperar".

O rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos caíam a 2,215%, contra 2,261% da véspera, em mais um sinal da alta procura por investimentos seguros.