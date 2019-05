El Salvador toma precauções após terremoto

A população de El Salvador tomou precauções nesta quinta-feira (30) após um terremoto de 6,6 que sacudiu todo o país, sem que tenham sido reportadas vítimas, embora tenha causado danos menores em infraestruturas, em meio ao temor de réplicas.

O movimento telúrico teve magnitude de 6,6 graus, segundo o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS), que o situou 40 km ao sul da capital, San Salvador.

O ministério do Meio Ambiente (Marn) de El Salvador reportou um sismo com magnitude de 6,8 graus às 03H03 locais (06H03 de Brasília), com epicentro 66 km ao sul da praia de Mizata, na costa do Pacífico do departamento (estado) de La Libertad, a 48 km de profundidade.

Após o terremoto, o Marn emitiu alerta de tsunami para a costa do Pacífico, embora a titular da pasta, Lina Pohl, tenha dito que foi emitida por protocolo. O ministério tornou sem efeito o alerta, após considerar que a ameaça passou, visto que não foram registradas "variações do nível do mar".

O Pacific Tsunami Warning Center dos Estados Unidos não emitiu qualquer alerta.

O diretor de Proteção Civil, Jorge Meléndez, assegurou à imprensa que uma rápida avaliação revelou que "não há reportes de vítimas diretas" devido ao tremor, embora tenha causado "danos menores na infraestrutura de alguns edifícios, algumas casas com paredes rachadas, nada grave".

No entanto, Meléndez acrescentou que será mantido "o monitoramento" de outros eventuais danos devido às réplicas.

O presidente eleito, Nayib Bukele, indicou no Twitter que o terremoto foi sentido "em 100% do território nacional".