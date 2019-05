Comunicado do Business Wire :AM Best

AM Bestmelhorou a Classificação (Rating) de Solidez Financeira (FSR) para A (Excelente) de A- (Excelente) e a Classificação de Crédito de Longo Prazo do Emissor para "a" de "a-" do IRB Brasil Resseguros S.A. (IRB) (Brasil). A perspectiva dos Ratings de Crédito (ratings) foi revisada de positiva para estável.

As classificações de crédito refletem a solidez do balanço patrimonial do IRB, categorizada pela AM Best como mais forte, bem como desempenho operacional forte, perfil empresarial neutro e gestão de risco da empresa apropriada.

A melhora nos ratings reflete a visão da AM Best em que a solidez do balaço do IRB mostrou melhora continuada a partir de um nível já alto de capitalização ajustada ao risco, levando em conta pagamentos de dividendos significativos ao longo dos anos, a maior flexibilidade financeira e governança corporativa reforçada após a oferta inicial de ações (IPO) na bolsa de valores brasileira em 2017. O ambiente macroeconômico no Brasil continua desafiador; porém, na visão da AM Best, as incertezas foram parcialmente reduzidas, com um caminho claro para as tão esperadas reformas que, se bem-sucedidas, ajudarão a economia a retomar o crescimento.

O IRB continua a gerar resultados muito consistentes, impulsionados por investimentos e receita de subscrição que se refletem em métricas de retorno favoráveis para a empresa. Depois da abertura do mercado brasileiro de resseguros em 2007, o IRB experimentou volatilidade no volume de prêmios e nos resultados de subscrição. No entanto, desde o difícil período de transição inicial, o IRB reestruturou sua carteira de negócios que é lucrativa e altamente diversificada.

Apesar da queda acentuada nas taxas de juros, o IRB tem apresentado retornos sobre investimentos superiores, que são substancialmente mais altos no Brasil em relação aos padrões atuais norte-americanos e europeus pelo fato de que as taxas de juros ainda estarem em patamares altos em relação a estas regiões. Com a inflação anual do Brasil mais baixa desde os últimos dois anos, o retorno ajustado pela inflação é ainda mais significativo. O retorno sobre o patrimônio líquido do IRB consistentemente supera o patamar de 10% e é superior a um grupo amplo de empresas comparáveis. O IRB mantém dois perfis de negócios um tanto distintos. Em primeiro lugar, no Brasil e, até certo ponto, por reputação, em outras partes da América Latina, o IRB é o participante dominante no mercado. Adicionalmente, o IRB lentamente estabelece presença no mercado de resseguros global.

Parcialmente compensando esses fatores positivos do rating há a exposição do IRB aos riscos de concentração relacionados às dinâmicas regulatórias, macroeconômicas e políticas, bem como à concentração de subscrição e de investimentos no Brasil. Embora o IRB tenha executado planos para mitigar esses riscos, a AM Best acredita que essas exposições ainda representam um desafio significativo.

Fatores que poderiam levar a uma elevação dos ratings incluem demonstrar com sucesso a capacidade de operar em um ambiente regulatório em evolução, uma melhora no ambiente macroeconômico e político brasileiro e a implementação bem-sucedida dos planos de diversificação internacional da empresa, mantendo forte capitalização ajustada ao risco e desempenho operacional.

Fatores que podem levar a ações de classificação negativas incluem uma queda significativa na capitalização ajustada ao risco ou no desempenho operacional, uma execução malsucedida da estratégia de crescimento internacional da empresa ou um rebaixamento no nível de risco-país do Brasil.

