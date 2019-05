Trump promete anúncio 'importante' sobre fronteira com México

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pretende fazer ainda nesta quinta-feira (30), ou no máximo amanhã, um anúncio importante sobre a questão migratória na fronteira com o México.

Trump antecipou que não vai determinar o fechamento das passagens entre os dois países.

"Vou fazer uma declaração, provavelmente amanhã, mas talvez hoje", disse Trump a jornalista na Casa Branca.

"É uma declaração de primeira linha. Vamos fazer algo realmente espetacular na fronteira", acrescentou.

"Não vou fechar a fronteira, vou fazer outra coisa", afirmou o presidente.

"Será uma declaração que tem a ver com a fronteira e com as pessoas que chegam ilegalmente à fronteira", acrescentou, classificando o tema de "emergência nacional".

Trump fez da construção de um muro na fronteira com o México uma das promessas centrais de sua campanha para as eleições presidenciais de 2016.

Ontem, Trump voltou a acusar a oposição, que controla a Câmara de Representantes do Congresso, de bloquear qualquer iniciativa sobre a fronteira e de não apoiar uma legislação para pôr fim ao que chama de "ridícula" política americana sobre demandantes de asilo.

Os democratas "querem ter fronteiras abertas, querem ter crimes, querem que as drogas ingressem no país, querem que tenha tráfico de pessoas", insistiu Trump.