Comunicado do Business Wire :Alaka'i Technologies

A Alaka'i Technologies lançou hoje o Skai, a primeira solução de mobilidade aérea movida à célula a combustível de hidrogênio do mundo, projetada para transformar a maneira como o mundo se move. Desde o seu veículo de decolagem e pouso vertical elétrico (electric vertical takeoff and landing, eVTOL), com design elegante e despojado, radicalmente simples e seguro, até sua fonte de combustível - um sistema que funciona inteiramente com células a combustível de hidrogênio - o Skai está pronto para ser uma das soluções mais seguras, limpas e versáteis de mobilidade aérea introduzidas no mundo.

Os principais membros da equipe Skai são especialistas aeroespaciais, engenheiros e pilotos veteranos reconhecidos nacionalmente, que atuaram em cargos de alto nível na NASA, Raytheon, Beech, Cirrus, DayJet e no Departamento de Defesa, colaborando na resolução de alguns dos desafios globais mais urgentes do mundo em transporte, energia e meio ambiente. O Skai é coprojetado pela Designworks, o estúdio de inovação em designs para o BMW Group, alavancando sua experiência criativa para ajudar a moldar um veículo de classe internacional. O resultado é o Skai, despojado de toda complexidade desnecessária, desperdício e possíveis pontos de falha, deixando os elementos mais essenciais para o ofício e otimizando-os para conseguir uma experiência mais intuitiva.

"Essa equipe extraordinária se uniu para construir nossa experiência coletiva, concretizando finalmente nossa visão singular e importante para lançar o Skai e transformar o transporte", disse Brian Morrison, cofundador, presidente e diretor de tecnologia da Alaka'i Technologies. "O Skai oferece soluções práticas e reais para tudo, de diminuir os congestionamentos a entregar suprimentos durante desastres naturais. O Skai está pronto para oferecer aplicações realistas e acessíveis nos mercados comercial, privado, de carga e de mobilidade pessoal."

O coração do Skai, e uma das suas características mais revolucionárias, é o uso de células a combustível de hidrogênio, uma solução ambiental limpa de ponta a ponta. Com a vantagem de ser 95% reutilizável e o restante (99%) reciclável, as células a combustível de hidrogênio do Skai oferecem emissões confiáveis, seguras e ambientalmente limpas, compostas somente por calor e água. Esta é uma alternativa importante às fontes tradicionais de combustível e bateria. Células a combustível de hidrogênio permitem que o Skai percorra distâncias maiores e tenha um payload maior.

"A mobilidade aérea é um tema muito interessante e fascinante", disse Holger Hampf, presidente da Designworks. "Nosso foco para este projeto foi ajudar a criar uma nova marca para o consumidor, do zero - considerando e projetando todos os pontos importantes - digitais, físicos e de serviço. Como resultado, proporcionar uma experiência abrangente, centrada no usuário, intencional e altamente desejável em todos os aspectos."

A Alaka'i Technologies iniciou seu programa de testes com a FAA. Enquanto aguarda a certificação, o Skai criará novas possibilidades em mobilidade pessoal para todos, respostas de emergência eficientes, distribuição econômica de carga e a utilização de células a combustível de hidrogênio como fonte de energia altamente confiável e com emissão zero.

Entre os destaques do Skai estão:

-- Coprojetado pela Designworks com trabalho artesanal de qualidade inerente

-- Alimentado por células a combustível de hidrogênio limpas, com emissão zero

-- Autonomia: até 4 horas, cerca de 400 milhas

-- Seis motores elétricos confiáveis, silenciosos e eficientes com redundância projetada

-- Capacidade para até cinco passageiros

-- Arquitetura confiável e tolerante a falhas, proporcionando segurança e proteção

-- Versão pilotada lançada primeiro, com versões autônomas em breve

-- Projetado para a máxima segurança, com um paraquedas de fuselagem

SOBRE A ALAKA'I

A Alaka'i Technologies é uma empresa emergente de projeto e fabricação de mobilidade aérea, com sede em Hopkinton, Massachusetts. Fundada por Brian Morrison em 2015, a Alaka'i Technologies reuniu uma equipe executiva distinta, com décadas de experiência em desenvolvimento aeroespacial, produção, executivo e integração aeroespacial (NASA, Raytheon, Beech Aircraft, McDonnell Douglas, Hughes, DayJet, SATSAir, Cirrus, Metro Aviation, Delta Airlines) e experiência em certificação FAA. Trabalhando juntos desde a década de 1990 em projetos que definem o setor, como os programas NASA AGATE e SATS, eles também construíram e colocaram em voo a primeira aeronave Fly-By-Light do mundo. Hoje, a equipe da Alaka'i tem propriedade em engenharia, com soluções de mobilidade progressiva para oferecer transporte de um ponto a qualquer lugar, que seja limpo, simples, seguro e acessível para todos. Em última análise, transformando o transporte por meio da mobilidade movida a hidrogênio.

SOBRE A DESIGNWORKS

A Designworks é o estúdio de inovação em designs do BMW Group. A Designworks é "o arquiteto do futuro" - projetando sistemas holísticos que impactam e melhoram o mundo em que vivemos. A Designworks inspira e desafia as empresas com as quais trabalha e permanece na vanguarda de seus setores em design, tecnologia e inovação. Há 25 anos, ela estimula o BMW Group e um seleto grupo de empresas com visões ambiciosas para o futuro.

