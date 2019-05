Suspeito de atentado na cidade francesa de Lyon jurou lealdade ao EI

O suspeito do atentado com pacote-bomba que deixou 13 feridos leves na cidade de Lyon reconheceu no depoimentos aos investigadores que jurou lealdade ao grupo terrorista Estado Islâmico (EI) - relatam fontes judiciais, que confirmaram informações da imprensa local.

Mohamed Hichem M., um argelino de 24 anos, já havia admitido na quarta-feira que foi ele quem preparou o pacote com explosivo detonado na sexta-feira passada.

O suspeito e seu irmão continuam sendo interrogados pelos serviços antiterroristas franceses (Sdat) perto de Paris, enquanto seus pais, detidos na segunda-feira, foram soltos esta tarde por falta de provas incriminatórias, informou a Procuradoria de Paris.

Na sexta-feira, por volta das 15h30 GMT (12h30 de Brasília), um jovem de bicicleta, boné e óculos de sol depositou na frente de uma padaria um saco de papel contendo uma bomba caseira cheia de parafusos, bolas de metal e pilhas, bem como uma placa de circuito impresso e um dispositivo de disparo remoto.

O pacote continha uma pequena quantidade de TATP, um explosivo instável usado nos ataques mortais de 13 de novembro de 2015 na França.

A investigação confirmou que "o perfil genético identificado em elementos do dispositivo encontrado no local da explosão é" o do jovem, afirmou uma fonte próxima ao caso.

Durante as buscas realizadas na casa da família em Oullins, no subúrbio de Lyon, os investigadores encontraram "elementos que podem entrar na composição do TATP".

A análise dos equipamentos de informática apreendidos durante as buscas também "destacou pesquisas na Internet relacionadas à Jihad e à fabricação de artefatos explosivos", segundo a mesma fonte.

Os investigadores puderam seguir a rota do "jovem de bicicleta", graças às imagens do circuito de câmeras de vigilância de Lyon e Oullins.

A análise de seus dados telefônicos e de compras feitas na Internet também ajudaram os investigadores a chegar até ele.