Hungria: barco com 33 pessoas naufraga no Rio Danúbio e ao menos 7 morrem

Pelo menos sete pessoas morreram nesta quarta-feira, 29, no naufrágio de um barco de turismo com 33 pessoas - 30 turistas e um guia turístico sul-coreanos, um guia local e um fotógrafo - no Rio Danúbio, na altura de Budapeste, informaram as equipes de resgate. De acordo com o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, sete foram resgatados e 19 permanecem desaparecidos.



"Sete pessoas foram hospitalizadas em situação estável com hipotermia e sintomas de comoção, e nossos serviços constataram a morte de outras sete pessoas", Pál Györfi, porta-voz do Serviço Nacional de Ambulâncias da Hungria.



De acordo com Györfi, que concedeu entrevista à rede de televisão pública M1, os sete resgatados foram levados para hospitais e mergulhadores estão em busca dos desaparecidos.



Segundo o M1, o barco Hableány se chocou com outra embarcação, no trecho do rio diante do Parlamento húngaro, por volta das 22h (17h em Brasília).



O nível do Danúbio está maior pelas chuvas dos últimos dias, o que torna a correnteza mais forte e dificulta o trabalho das unidades de socorro que participam do resgate. Budapeste teve fortes chuvas nos últimos dias, e a previsão de meteorologistas é de que o panorama continue nos próximos.



Mihály Tóth, porta-voz da empresa Panoráma Deck, proprietária do barco naufragado, disse que a embarcação não tinha problemas técnicos. "Era um passeio turístico de rotina. Não sabemos o que aconteceu. As autoridades estão investigando. Só sabemos que afundou rápido", disse.



O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, determinou "o emprego de todos os recursos disponíveis" para o resgate, informou seu gabinete. (Com agências internacionais).