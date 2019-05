Bolton culpa Irã por sabotagem de navios petroleiros

O assessor de Segurança Nacional dos EUA, John Bolton, culpou nesta quarta-feira, 29, o Irã pela sabotagem de navios petroleiros da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes. A denúncia foi feita durante uma visita a Abu Dabi. Apesar de atribuir culpa aos iranianos, Bolton não apresentou nenhuma evidência. De acordo com o assessor, os petroleiros foram danificados por minas navais que "provavelmente" pertencem ao Irã.



"Está claro que o Irã está por trás do ataque de Fujeira (centro de abastecimento). Quem mais você acha que estaria fazendo? Alguém do Nepal? Não há dúvida para ninguém em Washington, sabemos quem fez isso e é importante que o Irã saiba que sabemos", afirmou.



Na quarta-feira, o Irã negou as acusações de sabotagem. "Não é de espantar que os EUA façam acusações tão risíveis", disse o porta-voz da chancelaria iraniana, Abbas Moussavi. Fonte: Associated Press.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.