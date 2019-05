Comunicado do Business Wire :GSMA

A GSMA anunciou hoje os indicados para o Asia Mobile Awards (AMO Awards) 2019. Os vencedores serão homenageados no MWC19 Xangai durante a Cerimônia de Premiação do AMO e Recepção de Networking, que irá ocorrer em 27 de junho, no Palco de Líderes, Hall N5, no Novo Centro Internacional de Exposições de Xangai (SNIEC).

"Parabenizamos todos os indicados do AMO Awards de 2019", disse John Hoffman, CEO da GSMA Ltd. "Este prêmio reconhece as principais empresas, pessoas, produtos e serviços da região que estão revolucionando as capacidades e o alcance da tecnologia móvel e digital. Desejamos a todos os finalistas muita sorte e mal podemos esperar para conhecer os vencedores no MWC19 Xangai."

Para a edição 2019, foram selecionados 50 indicados para 10 prêmios em seis categorias para honrar as maiores realizações e inovações na indústria móvel asiática. O AMO Awards será julgado por cerca de 70 especialistas independentes, analistas, jornalistas e acadêmicos de quase 20 países e, em alguns casos, representantes das operadoras de telefonia móvel. Para mais informações sobre o painel de jurados da AMO, acesse: www.mwcshanghai.com/conference-programmes/asia-mobile-awards/2019-judges/.

Apresentações e categorias do prêmio As apresentações e categorias do prêmio deste ano incluem:

-- "Tecnologia Móvel", "Consumidor", "Quarta Revolução Industrial", "Bem Social" e "Realização Extraordinária", que serão apresentadas na Cerimônia de Premiação AMO e Recepção de Networking às 17h do dia 27 de junho, no Hall N5 do SNIEC;

-- "Women4Tech - Prêmio de Liderança da Indústria Asiática", que será anunciado durante a Women4Tech Summit no dia 27 de junho, às 13h30; e

-- "Prêmio 4YFN de Xangai 2019", que será apresentado na sala de exposições do 4YFN no dia 28 de junho, no Hall E7 do SNIEC, a partir das 14h. Os cinco finalistas serão convidados a se apresentar diante dos jurados, investidores e público para concorrer ao prêmio.

Os detalhes completos do cronograma e das apresentações estão disponíveis em: www.mwcshanghai.com/conference-programmes/asia-mobile-awards/onsite-presentations/.

Os parceiros de apoio do AMO Awards são a 36kr, Asia Pacific Daily, AVING News, Smart Cities Association e Yesky. Space and Tomato é o patrocinador da categoria "Tecnologia Móvel". A lista completa de indicados, bem como mais informações sobre o AMO Awards, está disponível em: www.mwcshanghai.com/conference-programmes/asia-mobile-awards/nominee-shortlist/.

Inscreva-se e participe do MWC19 Xangai As inscrições para participar do MWC19 Xangai já estão abertas. Para obter informações sobre os tipos de inscrição e participação, acesse: www.mwcshanghai.com/attend/register/.

Para mais informações sobre o MWC19 Xangai, incluindo como participar, expor ou patrocinar, acesse www.mwcshanghai.com. Acompanhe o desenrolar e as atualizações do MWC19 Xangai através de nossos canais nas mídias sociais - siga-nos no Twitter em @GSMA e use o hashtag #MWC19, informe-se pela nossa página no LinkedIn em www.linkedin.com/showcase/mwcshanghai/ e confira nosso Facebook em www.facebook.com/mwcshanghai. Se você estiver na China, pode nos seguir no Sina Weibo weibo.com/mwcshanghai ou buscar "GSMA_MWCS" no WeChat.

-FIM-

Sobre a GSMA A GSMA representa os interesses das operadoras de telefonia móvel no mundo todo, reunindo mais de 750 operadoras com cerca de 400 empresas do amplo ecossistema da tecnologia móvel, incluindo fabricantes de aparelhos e dispositivos, empresas de software, fornecedores de equipamentos e empresas de internet, assim como organizações em setores industriais adjacentes. A GSMA também produz os eventos MWC líderes do setor, realizados anualmente em Barcelona, Los Angeles e Xangai, além do Mobile 360 Series com conferências regionais.

Para mais informações, acesse o site corporativo da GSMA em www.gsma.com. Siga a GSMA no Twitter: @GSMA

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190530005425/pt/

Para a GSMA April Tsui +852 2533 9956 atsui@webershandwick.com Beau Bass +44 79 7662 4962 beau.bass@webershandwick.com Assessoria de Imprensa do MWC19 Xangai press@mwcshanghai.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.