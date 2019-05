Mais de 750.000 europeus pedem visto de residência no Reino Unido

O Reino Unido recebeu mais de 750 mil solicitações de cidadãos da União Europeia (UE) que desejam permanecer no país depois do Brexit, com os poloneses na liderança, anunciou o ministério do Interior nesta quinta-feira.

O plano do governo britânico para oferecer a cerca de 3,8 milhões de cidadãos da UE o direito de viver permanentemente no país depois do Brexit tem provocado polêmica.

Em resposta às críticas, a primeira-ministra Theresa May aboliu em janeiro o pagamento de uma taxa de 65 libras (82 dólares, 74 euros) para fazer o pedido.

O programa também foi cercado por incertezas devido à falta de clareza sobre quando, ou mesmo se, o Reino Unido acabará deixando a UE.

De acordo com estatísticas do ministério do Interior, os poloneses estão na liderança, com quase 103.000 pedidos desde que o sistema começou a funcionar em agosto de 2018, embora a maioria (75.000) tenha se registrado em abril, o primeiro mês em que funcionou plenamente.

Eles são seguidos pelos romenos (90.000), italianos (71.000), portugueses (52.000) e espanhóis (42.000).

Os pedidos são processados pelos serviços do ministro do Interior Sajid Javid, um dos 11 candidatos declarados na corrida para suceder May como chefe de governo em julho.

"Os cidadãos da UE são nossos amigos, vizinhos e colegas que contribuem muito para este país, qualquer que seja o resultado do Brexit, queremos que eles permaneçam", disse Javid em um comunicado.

O desejo de limitar a migração, particularmente de países do leste europeu, como Polônia e Romênia, foi um dos fatores que levou os eleitores a apoiarem o Brexit no referendo de 2016.