Comunicado do Business Wire :Cred

Binance, a principal bolsa de criptomoedas por volume de negociação e desenvolvedora da blockchain proprietária Binance Chain, e Cred, a principal plataforma para empréstimos em criptomoedas, anunciaram hoje um acordo de trabalho conjunto para estimular a descentralização das finanças. Como parte do acordo, Cred migrará parte de seus tokens LBA ERC20 para a Binance Chain e se tornará a plataforma oficial de empréstimo para o ecossistema DeFi. Como investidora e parceira da Cred, a Binance também procurará por oportunidades para aproveitar e apoiar os serviços líderes do setor da Cred no ecossistema da Binance.

Changpeng Zhao, CEO of Binance, with Dan Schatt, Co-Founder and President of Cred (Photo: Business Wire)

"Temos o prazer de trabalharmos com a Cred para ajudar a ampliar suas iniciativas para mais mercados e usuários em todo o mundo pelo poder da Binance Chain, que tem um tempo médio de um segundo e garantirá que as transações e interações por usuário da Cred sejam rápidas, eficientes e fáceis", disse Ted Lin, diretor de crescimento da Binance.

A Cred é uma financiadora licenciada com sede na Califórnia, e já garantiu mais de US$ 300 milhões em capital em empréstimos. A Cred oferece aos provedores de carteira, depositários, bolsas de câmbio e provedores de aplicações em criptomoedas a capacidade de oferecer algumas das taxas de empréstimo mais competitivas do setor. Este ano, a Cred anunciou parceria com várias organizações e negociadores influentes na comunidade de criptomoedas. Titulares de LBA da Cred poderão comprometer suas criptomoedas conforme um termo fixo e ter a opção de reinvestir ativos por períodos adicionais. Os clientes receberão as melhores taxas de apostas no token LBA da Cred. Não é necessário nenhum mínimo de conta e os juros são pagos em Stablecoin. O principal é pago de volta nos valores de criptomoeda que foram inicialmente recebidos.

"A Binance tem sido uma grande parceira e investidora no início da Cred e estamos contentes por apoiarmos a Binance Chain e continuarmos colaborando com a Binance para oferecer financiamento descentralizado para todos de forma sustentável", disse Dan Schatt, cofundador da Cred. "Esperamos a continuidade da parceria entre Cred e Binance."

A Cred conta com o apoio de alguns dos maiores investidores em criptografia e tecnologia, incluindo Binance Lab, 500 Startups, Arrington XRP Capital, Blocktower e FBG Capital. A Cred também é membro fundador da Universal Protocol Alliance, membro do conselho administrativo da Blockchain Advocacy Coalition.

Sobre a Cred:

A Cred é uma plataforma global descentralizada que facilita o acesso aberto a crédito em qualquer hora e em qualquer lugar. Fundada por veteranos da tecnologia financeira PayPal, a Cred já garantiu mais de US$ 300 milhões em capital em empréstimos e tem escritórios em São Francisco e Xangai. A missão da Cred é aproveitar o poder do blockchain para permitir que todos se beneficiem de produtos de crédito de baixo custo. A Cred reúne uma equipe diversificada de líderes empreendedores, aprendizagem de máquina e o poder da tecnologia de blockchain. Para mais informações, visite mycred.io ou siga-nos no Twitter, LinkedIn, ou junte-se à nossa comunidade em Telegram.

Sobre a Binance

Binance é um ecossistema de blockchain composto por várias divisões para atender à principal missão de avanço do blockchain e a liberdade do dinheiro. O ecossistema da Binance é composto pela Binance Exchange (a principal bolsa mundial de criptomoeda), Labs (divisão de capital empreendedor e incubadora), Launchpad (plataforma de vendas de token), Academy (portal educacional), Research (análise de mercado), Charity Foundation (plataforma sem fins lucrativos de doação alimentada por blockchain para ajudar a sustentabilidade) e Trust Wallet (carteira multimoedas oficial e navegador dApps), além da Binance Chain, um sistema de software blockchain desenvolvido pela Binance e pela comunidade.

