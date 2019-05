Netanyahu não consegue formar governo e Parlamento de Israel aprova nova eleição

Após o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fracassar na sua tentativa de formar uma coalizão de governo, o parlamento do país, chamado Knesset, aprovou em votação a própria dissolução e a convocação de novas eleições.



O pleito forçará Netanyahu a voltar à campanha apenas semanas depois de conquistar um mandato presidencial por margem estreita. O cenário atual não tem precedentes, com todas as eleições parlamentares anteriores desde a fundação de Israel, em 1948, levando à formação de um governo.