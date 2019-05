Wall Street fecha em baixa com temor de menor crescimento econômico

Wall Street fechou em baixa nesta quarta-feira, debilitada pelas preocupações sobre a economia mundial quando se intensifica o pleito comercial entre a China e os Estados Unidos.

O índice industrial Dow Jones cedeu 0,87%, a 25.126,41 unidades - seu menor valor em quatro meses. O tecnológico Nasdaq cedeu 0,79%, a 7.547,31 pontos, e o S&P; 500 caiu 0,69%, a 2.783,02.

Como reflexo da preocupação dos investidores e de sua busca por ativos seguros, o rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos a 10 anos caiu a 2,208%, mantendo-se em seus menores valores desde setembro de 2017. No mercado da dívida, os juros caem quando a procura aumenta.

"As potenciais consequência da guerra comercial com a China, que atualmente se intensifica, ainda não são mensuráveis. Os investidores chegaram à conclusão de que vale mais retirar agora seu dinheiro (do mercado) e buscar setores menos expostos", disse Sam Stovall, da CFRA.

"Quando a agitação passar, os investidores vão voltar" às ações, previu.

Gregori Volokhine, do Meeschaert Financial Services, alertou que os sinais de uma desaceleração do crescimento dos EUA estão aumentando.