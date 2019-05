Petróleo fecha em baixa, em mercado reticente com risco

O petróleo fechou em baixa nesta quarta-feira, em um mercado reticente em assumir riscos diante da preocupação com o futuro da economia americana e mundial.

O barril de Brent do Mar do Norte para julho fechou a 69,45 dólares em Londres, uma queda de 66 centavos em relação à véspera.

Em Nova York, o barril de WTI para mesma data perdeu 33 centavos, a 58,51 dólares.

Entre a alta do dólar e as quedas em Wall Street e no petróleo, as praças americanas foram tomadas por um clima de aversão ao risco, entre sinais de dificuldades na economia americana e global.