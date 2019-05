Sudeste asiático espera tirar proveito da guerra comercial EUA-China

Os países do sudeste asiático, que fabricam de sapatos esportivos a relógios, esperam tirar proveito da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que deve levar muitas marcas a deixar de produzir no gigante asiático.

É o caso da Garco 10, empresa têxtil de Hanói, Vietnã, que produz camisas para marcas americanas como Hollister. No ano passado, suas exportações para os Estados Unidos aumentaram 7% e este ano dispararam 10%.

"Graças à guerra comercial entre Estados Unidos e China, vários setores da economia vietnamita conseguiram encontrar seu lugar, em particular nosso setor têxtil", diz o presidente da empresa, Than Duc Viet.

"Quando os Estados Unidos aplicaram tarifas aos produtos chineses, as empresas pensaram em seguida no Vietnã. Porque Vietnã e China são geograficamente muito próximos, de forma que deslocar material da China ao Vietnã e do Vietnã aos Estados Unidos equivale a exportar de China aos Estados Unidos", explica à AFP.

As exportações do Vietnã aos Estados Unidos no primeiro trimestre de 2019 superaram os 16 bilhões de dólares, 40% mais em relação no mesmo período de 2018, segundo estatísticas americanas.

Trata-se de uma tendência que deveria se acentuar com a guerra comercial entre as duas principais economias do mundo.

Em 10 de maio, Donald Trump impôs novas tarifas alfandegárias de 200 bilhões de dólares a mercadorias chinesas.

A China tem previsto, por sua vez, aumentar as tarifas a 60 bilhões de dólares em mercadorias americanas a partir de 1º de junho.

Mais de 40% das empresas americanas presentes na China estão estudando deslocar sua produção para países do sudeste da Ásia ou para o México, segundo um estudo recente da Câmara de Comércio americana na China.

Algumas já o fizeram, como a japonesa Casio, que anunciou que levaria parte de sua produção de relógios para Tailândia e Japão para evitar as tarifas americanas.

A fabricante de sapatos Steve Madden, por sua vez, está estudando produzir mais no Camboja, enquanto a fabricante de material esportivo Brooks Running avalia deixar o Vietnã.

- Produtividade frágil -

No entanto, o sudeste da Ásia não pode substituir totalmente a China, considerada a "oficina do mundo".

É certo que os custos são menores na região, graças aos salários menores: 250 euros no Vietnã, EUR 160 no Camboja e Indonésia contra EUR 480 na China. Mas a produtividade é muito menor.

"A mão de obra é três vezes mais cara na China, mas a produtividade é três vezes maior", afirma Frank Weiand, da Câmara de Comércio americana no Vietnã.

Além disso, a população economicamente ativa dos países do sudeste asiático não pode competir com os operários chineses. O Vietnã, por exemplo, tem dez milhões de pessoas no setor manufatureiro contra 166 milhões na China, segundo dados da Organização Mundial do Trabalho.

A Indonésia, por sua vez, tem 17 milhões de operários e o Camboja, 1,4 milhão.

A Indonésia é especialmente vulnerável, embora o país tenha ativado um programa de desenvolvimento de infraestruturas e de redução de impostos para as empresas que decidem se instalar lá.

a longo prazo, a guerra comercial entre Pequim e Washington poderia modificar o mapa da produção industrial na Ásia.

"Sem dúvida, porá fim ao predomínio da China como oficina dos Estados Unidos", diz Gary Hufbauer, do Peterson Institute for International Economics.