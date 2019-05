Esposa de Netanyahu conclui acordo por caso de fraude

A mulher do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, chegou a um acordo com os promotores sobre as acusações de que usou fundos estatais para pagar de forma fraudulenta centenas de refeições - informou a imprensa local nesta quarta-feira (29).

Sara Netanyahu foi acusada de fraude e quebra de confiança em junho 2018 pelo suposto desvio de 100.000 de dólares de fundos do Estado para pagar refeições, afirmando falsamente que não havia cozinheiros disponíveis na residência oficial do primeiro-ministro.

Segundo a imprensa israelense, ela concordou em reembolsar o Estado em 45.000 shekels (cerca de US$ 12.500) e pagar mais 10.000 shekels (US$ 2.750) em multas.

A Justiça deve aprovar o acordo.

Nenhuma das partes envolvidas quis comentar esta informação.

Conforme a acusação, entre 2010 e 2013, Sara, sua família e hóspedes receberam "fraudulentamente centenas de refeições preparadas" de vários estabelecimentos de Jerusalém, pagas com dinheiro do Estado.

Ela também enfrentou acusações de maus-tratos de funcionários e, em 2016, um tribunal concedeu US$ 47 mil em indenização a uma empregada doméstica que denunciou o casal de comportamento abusivo.