Comunicado do Business Wire :China Yiwu Imported Commodities Fair

A Feira Internacional de Mercadorias de Yiwu 2019, uma importante plataforma para acelerar a abertura de Yiwu para o mundo, encerrou em 26 de maio na cidade chinesa.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190529005752/pt/

2019 China Yiwu Imported Commodities Fair Concludes, with Number of Professional Buyers Up 48.41% Year-on-year (Photo: Business Wire)

Com uma área de exposição de 50 mil m2, o evento deste ano reuniu expositores de 85 países e regiões, incluindo Espanha, Itália, Alemanha, Rússia, Coreia do Sul, Japão, Malásia, Índia, Paquistão, Austrália e Tanzânia, para mostrar mais do que 100 mil variedades de produtos básicos nas áreas de artesanato, artigos domésticos, cuidados maternos e infantis, roupas e acessórios, alimentos e bebidas.

A feira de quatro dias atraiu 119,6 mil visitantes, incluindo 48,8 mil compradores profissionais, um aumento de 48,41% em relação ao ano passado, de 81 países e da China.

Este ano, três reuniões de correspondência de negócios profissionais - Reunião de Compra de Mercadorias Importadas, Reunião de Compras de Produtos Espanhóis e Reunião de Compras de Grandes Empresas de Varejo - foram realizadas com enorme sucesso. O 50N Natural Ecology Group, do Canadá, assinou um contrato de 1 milhão de dólares em óleo de linhaça com um comprador da província de Hunan, na China. A renomada marca de supermercados holandesa Albert Heijn (AH), com seu modo de operação exclusivo e fornecimentos locais, atraiu mais de 100 potenciais franqueados, incluindo os principais supermercados da cadeia chinesa Yonghui e Trust-Mart.

Como convidada de honra, a Espanha teve um número recorde de mais de 40 empresas expositoras na feira. Além disso, foi apresentada uma série de atividades, tais como a Conferência Nacional de Imagem, a Degustação de Alimentos e Vinhos, a performance artística "España Fantástica" e a Feira de Caridade, apresentando um estilo espanhol único. Também foram criados espaços especiais, como a Área de Empreendimentos da China International Import Expo (CIIE) e a Área de Troca entre Cidades-Irmãs, para impulsionar a qualidade do evento.

Nos últimos anos, Yiwu tem acelerado sua transformação para ser uma cidade capaz de comprar e vender globalmente, aproveitando novas oportunidades na atualização do consumo doméstico e aprofundando sua reforma no comércio de importação. No primeiro trimestre deste ano, o comércio de importação de Yiwu aumentou em 150%, com as importações de produtos básicos aumentando em 811%. A Feira Internacional de Mercadorias de Yiwu continuará vinculada à iniciativa "Belt and Road" e se construirá como referência para os produtos básicos importados da China.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190529005752/pt/

Chim Chen service@yiwufair.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.