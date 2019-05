Futuro prefeito socialista espanhol modificará nome franquista de seu povoado

O povoado espanhol de Guadiana del Caudillo, nomeado em homenagem ao ditador Francisco Franco, perderá esse nome por decisão do futuro prefeito socialista, depois que seu predecessor conservador recusou-se a fazê-lo por anos.

"A primeira coisa que vou fazer como prefeito é convocar uma sessão plenária em que apresentarei duas moções para o cumprimento da lei", disse o prefeito Francisco Moreno ao jornal Hoy, da região da Extremadura.

Ele explicou que isso implicará "a retirada dos símbolos franquistas e a mudança do nome do meu povoado".

O futuro prefeito, que deve assumir o cargo em meados de junho, liderou a lista socialista, a mais votada no domingo nas eleições municipais realizadas na Espanha. Obteve seis dos 11 vereadores da prefeitura desta cidade de 2.500 habitantes, um a mais do que o partido Vox, de extrema direita.

Sua localidade foi fundada no início dos anos 1950, próxima ao rio Guadiana, como um assentamento de colonização agrícola. Em outras partes do interior da Espanha foram criados vilarejos semelhantes e que ainda mantêm seu nome, como Alberche del Caudillo, ao longo do rio Tejo, ou Llanos del Caudillo, na região de La Mancha.

Na fachada da prefeitura de Guadiana del Caudillo ainda há o escudo da águia de San Juan, que ornamentava a bandeira nacional franquista, bem como uma placa em honra ao ditador (1939-1975).

Estes símbolos foram defendidos pelo prefeito anterior, militante por anos do conservador Partido Popular, que migrou recentemente para o Vox.

O problema é que a cidade tem sido privada de subsídios públicos, uma vez que contraria a Lei de Memória Histórica de 2007. Essa legislação determina que o governo deve retirar os símbolos comemorativos da ditadura, guerra civil (1936-1939), ou da insurreição militar que a iniciou.

Francisco Moreno apontou que a prefeitura deixou de receber 400.000 euros, recursos que quer solicitar em breve.