Polícia japonesa revista residência de autor de ataque

A polícia japonesa revistou nesta quarta (29) a casa do homem que na terça-feira matou a facadas duas pessoas na rua, incluindo uma menina de 11 anos, e depois se suicidou.

A polícia desconhece os motivos do assassino, identificado como Ryuichi Iwasaki, de 51 anos de idade.

Os agentes revistaram a residência de Iwasaki em Kawasaki, uma cidade nos arredores de Tóquio, onde o crime ocorreu, segundo imagens transmitidas pela televisão pública NHK.

Por volta das 8h de terça-feira, Ryuichi Iwasaki atacou uma fila de crianças à espera do ônibus escolar, matando uma menina de 11 anos e um diplomata de 39 anos, pai de uma aluna.

Outras 17 pessoas, a maioria crianças, ficaram feridas, segundo as autoridades.

O ataque durou 20 segundos, de acordo com fontes policiais citadas pela imprensa.

"Com uma faca em cada mão, saiu de um supermercado e atacou as crianças, uma por uma, na fila", explicou ontem Teiko Naito, diretora da escola primária do grupo escolar "Caritas Gakuen", um centro católico.

A escola permanecerá fechada pelo resto da semana.

Esta manhã, muitos moradores depositavam flores no local do crime em homenagem às vítimas.